مدیر پایانه مرزی پلدشت از رشد ۱۴۸ درصدی تردد مسافران و افزایش ۸ درصدی تردد ناوگان باری از این پایانه مرزی طی شش ماهه نخست سال جاری خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - امیر عشقی مدیر پایانه مرزی پلدشت با اشاره به افزایش چشم گیر تردد مسافران از این گذرگاه مرزی گفت: مجموع تردد مسافران از این پایانه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ رشد ۱۴۸ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: از مجموع مسافران ثبت‌شده در سال جاری ۳۹۰ نفر اتباع خارجی ورودی، ۱۳۹ نفر مسافران ایرانی ورودی، ۱۰ نفر اتباع خارجی خروجی و ۱۸۷ نفر مسافران ایرانی خروجی بوده‌اند.

عشقی اظهار کرد: همچنین بر اساس آمارهای ثبت‌شده در شش‌ماهه نخست سال جاری مجموع تردد ناوگان باری از پایانه مرزی پلدشت به ۳۴ هزار و ۲۷ دستگاه رسید که در مقایسه با ۳۱ هزار و ۶۴۶ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در این مدت ۲۰ هزار و ۱۶۹ دستگاه ناوگان باری از پایانه مرزی پلدشت خارج و ۱۳ هزار و ۸۵۸ دستگاه وارد شده‌اند که بیانگر استمرار تردد تجاری و حمل‌ونقل کالا از این گذرگاه مرزی است.

مدیر پایانه مرزی پلدشت در پایان خاطرنشان کرد: پایانه مرزی پلدشت به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های مرزی استان نقش مهمی در تسهیل تردد مسافران و جابه‌جایی کالا ایفا می‌کند و پایش مستمر روند ترددها زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ارتقای خدمات پایانه‌ای و تسهیل فرایندهای مرزی را فراهم می‌سازد.

برچسب ها: پایانه مرزی پلدشت ، تردد مسافران
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