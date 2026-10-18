معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید ۲۰ هزار و ۴۹۶ تن گوشت قرمز در واحد‌های دامی استان طی شش‌ماهه نخست امسال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران قزوین؛ ندا حسین پور - بهزاد غیاثوند معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تولید ۲۰ هزار و ۴۹۶ تن گوشت قرمز در واحد‌های دامی استان طی شش‌ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود میزان تولید این محصول تا پایان سال به بیش از ۳۹ هزار تن برسد.

وی افزود: این میزان گوشت قرمز در سه هزار و ۴۰۰ واحد دامی استان تولید شده است که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب استان در حوزه دامپروری و تولید محصولات پروتئینی است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، توان تولیدی واحد‌های دامپروری و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود روند تولید گوشت قرمز در استان ادامه یابد و میزان تولید این محصول تا پایان امسال از ۳۹ هزار تن فراتر رود.

وی بیان کرد: تأمین مستمر و به‌موقع نهاده‌های دامی از مهم‌ترین عوامل حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت واحد‌های دامداری است.

این مسئول اضافه کرد: فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان می‌تواند به حفظ واحد‌های موجود، افزایش بهره‌وری و تقویت ظرفیت تولید گوشت قرمز در استان کمک کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تقویت زیرساخت‌های دامپروری و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه استمرار تولید و تأمین پایدار گوشت قرمز مورد نیاز بازار را فراهم کند.

وی بیان کرد: حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و تأمین به‌موقع نیاز‌های واحد‌های دامی، نقش مهمی در توسعه دامپروری، تقویت امنیت غذایی و پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کنندگان خواهد داشت.

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، گوشت قرمز
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