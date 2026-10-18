باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای تعلیق نامحدود اجرای تحریم‌ها و تعرفه‌های قانونی علیه روسیه، با انتقاد گسترده جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها مواجه شده است؛ اما تعطیلی موقت کنگره تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر، مانع واکنش فوری قانون‌گذاران شده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، ترامپ روز ۱۶ اکتبر، تنها دو روز پیش از موعد اجرای تحریم‌ها، اجرای این مقررات را به حالت تعلیق درآورد. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که کنگره پیش‌تر بسته تحریمی مربوط به روسیه را با حمایت گسترده دوحزبی تصویب کرده بود.

تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه، اقدام ترامپ را «فراتر از غیرمسئولانه» خواند و گفت این تصمیم به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، امتیاز می‌دهد و جایگاه قانونی کنگره را تضعیف می‌کند. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، و الیزابت وارن، سناتور دموکرات، نیز هشدار دادند که کاهش فشار اقتصادی بر مسکو می‌تواند منابع مالی بیشتری برای ادامه جنگ اوکراین در اختیار کرملین قرار دهد.

وارن از قانون‌گذاران خواست اقدامات قانونی برای مقابله با تصمیم رئیس‌جمهور را آماده کنند تا پس از بازگشایی کنگره پیگیری شود. با این حال، انتظار نمی‌رود پیش از انتخابات نوامبر اقدام رسمی مشخصی صورت گیرد.

بر اساس قانون تحریمی مصوب سال ۲۰۲۶، تعرفه‌های اضافی تا سقف ۵۰۰ درصد بر واردات روسیه و تعرفه‌هایی تا ۱۰۰ درصد بر واردات از خریداران عمده انرژی روسیه، از جمله چین و هند، پیش‌بینی شده بود. این قانون همچنین مجازات‌هایی را علیه کشور‌های ثالثِ کمک‌کننده به دور زدن تحریم‌ها و اقداماتی علیه ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» روسیه در نظر گرفته بود.

ترامپ با استناد به اختیارات قانونی خود و ملاحظات امنیت ملی، اجرای این مقررات را متوقف کرد. این تصمیم با توافق انرژی اعلام‌شده میان ترامپ و پوتین در ۹ اکتبر، از جمله ادامه صادرات گازوئیل روسیه به بازار‌های جهانی، هم‌زمان شده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیز این اقدام را اشتباهی جدی دانست و هشدار داد که کاهش فشار اقتصادی می‌تواند به تأمین مالی جنگ روسیه کمک کند.

منبع: کی یف پست