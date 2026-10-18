رئیس کاروان ایران در المپیک جوانان داکار از انجام تمامی کار‌های مربوط به این کاروان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف و رئیس کاروان ایران در المپیک جوانان داکار در چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی زن و ورزش گفت:  این قبیل همایش‌ها می‌تواند به دانش ورزشی زنان کشورمان کمک کند و همینطور مدیران ما را به سمتی سوق بدهد که استفاده و توجه به ظرفیت ورزش بانوان در فضای بین المللی جایگاه کشورمان را در رویداد‌های بین المللی تقویت کند. آنچنان که در بازی‌های آسیایی ۳ مدال طلا توسط بانوان کسب کردیم. کشور‌های مثل هند، ازبکستان و تایلند اکثر مدال هایشان را توسط بانوان کسب کردند و بنابراین ما می‌توانیم با تقویت ورزش بانوان با آن‌ها رقابت کنیم.

او ادامه داد:  در کاروان اعزامی به المپیک جوانان تساوی جنسیتی را داریم و ۱۵ ورزشکار پسر و ۱۴ ورزشکار دختر در  المپیک شرکت خواهند کرد.

عزیزی درخصوص وضعیت کاروان در آستانه اعزام به المپیک جوانان بیان کرد: همه‌ای کار‌های کاروان انجام شده است و کار مهمی نداریم که باقی مانده باشد. مسائل اقامتی، دریافت روادید، بلیت ها، مسیر پروازی و حتی بررسی مسیر‌های زمینی احتمالی، پشتیبانی لازم، برگزاری دوره‌ها و انتقال مطالب  و هر آنچه نیاز بود، انجام شد.

او درخصوص پیش بینی درباره شانس کسب مدال توسط ورزشکاران کشورمان گفت:  به جز ۲ - ۳ رشته هنوز رقبای ورزشکاران ما مشخص نشده‌اند، بنابراین پیش بینی کسب مدال کار دشواری است، البته ما از تک تک ورزشکارانمان توقع داریم بهترین عملکرد را داشته باشند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حمید عزیزی ، کمیته ملی المپیک ، المپیک جوانان
خبرهای مرتبط
عزیزی: پاداش یک میلیاردی طلای دختران در المپیک جوانان/ پسران معاف از سربازی می‌شوند + فیلم
مراسم بدرقه کاروان ایران به المپیک جوانان آغاز شد + فیلم
در نشست وبیناری وزیر ورزش و جوانان با سفیر ایران در سنگال؛
آخرین وضعیت حضور کاروان ایران در المپیک جوانان داکار بررسی شد
فرهادی زاد: ۲۵۰ مقاله به همایش بین المللی زن و ورزش ارسال شده است + فیلم
با تصمیم وزیر ورزش و جوانان؛
پاداش طلایی‌های المپیک جوانان داکار افزایش پیدا کرد
در نشست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک؛
انتخاب گنج‌زاده بعنوان نماینده در هیئت اجرایی/ ۶ ورزشکار برای حضور در مجمع عمومی و انتخاباتی معرفی شدند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
محمدنژاد قهرمان سنگین وزن جهان شد
ابوالفضل رحمانی طلایی شد
عملکرد تاریخی در پنج وزن نخست/ آزادکاران ۲ مدال طلا و ۳ برنز کسب کردند
یاحقی با کسب مدال طلا قهرمانی جهان اسکیت تاریخ ساز شد
تراکتور با شکار قو به دنبال بازگشت به صدر جدول
بارسلونا، بتیس را درهم کوبید + فیلم
قلعه نویی اسامی افراد خواب زده را با شجاعت اعلام کند/ جوانگرایی در زمین مسابقه مشخص می‌شود
اینتر صدرنشین ماند؛ رم در تعقیب نراتزوری
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت روز تربیت‌بدنی و ورزش
اهتزاز پرچم و طنین سرود جمهوری اسلامی ایران در پایتخت پاراگوئه+ فیلم
آخرین اخبار
پرونده باز کمک شستا به فدراسیون فوتبال برای پرداخت مطالبات ویلموتس/ جزئیات تازه در صورت‌های مالی منتشرشده در کدال
اهتزاز پرچم و طنین سرود جمهوری اسلامی ایران در پایتخت پاراگوئه+ فیلم
عارف: سرمایه‌گذاری بر استعداد‌های جوان زمینه‌ساز دستیابی به قله‌های بلندتر در عرصه ورزش قهرمانی است
قلعه نویی اسامی افراد خواب زده را با شجاعت اعلام کند/ جوانگرایی در زمین مسابقه مشخص می‌شود
تراکتور با شکار قو به دنبال بازگشت به صدر جدول
پیام وزیر ورزش و جوانان به مناسبت روز تربیت‌بدنی و ورزش
یاحقی با کسب مدال طلا قهرمانی جهان اسکیت تاریخ ساز شد
عملکرد تاریخی در پنج وزن نخست/ آزادکاران ۲ مدال طلا و ۳ برنز کسب کردند
بارسلونا، بتیس را درهم کوبید + فیلم
اینتر صدرنشین ماند؛ رم در تعقیب نراتزوری
محمدنژاد قهرمان سنگین وزن جهان شد
ابوالفضل رحمانی طلایی شد
رئیس انجمن راگبی: ممکن است تا ۸۰ هزار دلار جریمه و چند سال تعلیق شویم
بایرن مونیخ ۶ - ۱ لایپزیگ/ رسیدن به صدرجدول با ثبت جشنواره‌ای از گل + فیلم
صنعت نفت ۲ - ۱ آلومینیوم اراک/ نخستین برد برزیل ایران با پورموسوی رقم خورد + فیلم
استراسبورگ ۱ - ۳ پاری سن ژرمن/ پاریسی‌ها با کامبکی رویایی به صدرجدول رسیدند
تاکید ثابت قدم بر تأمین اعتبار و رفع موانع تکمیل پروژه استخر شاهین‌شهر
پیشنهاد پریدر برای جلوگیری از رویارویی کشور‌های در حال جنگ در رقابت‌های شطرنج جهان
برنتفورد ۱ - ۲ لیورپول/ شاگردان ایرائولا با کامبک زدن به رده پنجم جدول رسیدند + فیلم
منچسترسیتی ۳ - ۲ ایپسویچ تاون/ سیتیزن‌ها شکست تلخ مقابل PSG را با دبل هالند فراموش کردند + فیلم
تکذیب ادعای ارتباط فردی خارج از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ با داوران فوتبال کشور
اورتون ۰ - ۲ چلسی/ تافی‌ها حریف آبی پوشان لندنی نشدند + فیلم
جانشین رزاقی نیا در ترکیب استقلال مشخص شد
هافبک آبی‌ها خواهان فرصت بازی شد
استقلال در جبهه حقوقی؛ ارسال لوایح جدید برای دفاع از پرونده‌های خارجی
شکایت پرسپولیس از قائم مقام ایران نادو
انتخاب گنج‌زاده بعنوان نماینده در هیئت اجرایی/ ۶ ورزشکار برای حضور در مجمع عمومی و انتخاباتی معرفی شدند
هیات فوتبال تهران درباره درگیری در لیگ‌های پایه: دیگر خبری از تخفیف نیست!
آیا جام قهرمانی به استقلال می‌رسد؟ + فیلم
رنگرز: جام قهرمانی جهان را به خانواده معزز شهدای میناب تقدیم می‌کنیم