باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف و رئیس کاروان ایران در المپیک جوانان داکار در چهارمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی زن و ورزش گفت: این قبیل همایش‌ها می‌تواند به دانش ورزشی زنان کشورمان کمک کند و همینطور مدیران ما را به سمتی سوق بدهد که استفاده و توجه به ظرفیت ورزش بانوان در فضای بین المللی جایگاه کشورمان را در رویداد‌های بین المللی تقویت کند. آنچنان که در بازی‌های آسیایی ۳ مدال طلا توسط بانوان کسب کردیم. کشور‌های مثل هند، ازبکستان و تایلند اکثر مدال هایشان را توسط بانوان کسب کردند و بنابراین ما می‌توانیم با تقویت ورزش بانوان با آن‌ها رقابت کنیم.

او ادامه داد: در کاروان اعزامی به المپیک جوانان تساوی جنسیتی را داریم و ۱۵ ورزشکار پسر و ۱۴ ورزشکار دختر در المپیک شرکت خواهند کرد.

عزیزی درخصوص وضعیت کاروان در آستانه اعزام به المپیک جوانان بیان کرد: همه‌ای کار‌های کاروان انجام شده است و کار مهمی نداریم که باقی مانده باشد. مسائل اقامتی، دریافت روادید، بلیت ها، مسیر پروازی و حتی بررسی مسیر‌های زمینی احتمالی، پشتیبانی لازم، برگزاری دوره‌ها و انتقال مطالب و هر آنچه نیاز بود، انجام شد.

او درخصوص پیش بینی درباره شانس کسب مدال توسط ورزشکاران کشورمان گفت: به جز ۲ - ۳ رشته هنوز رقبای ورزشکاران ما مشخص نشده‌اند، بنابراین پیش بینی کسب مدال کار دشواری است، البته ما از تک تک ورزشکارانمان توقع داریم بهترین عملکرد را داشته باشند.