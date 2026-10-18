باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای، شرایط دریای خزر برای اغلب فعالیت‌های دریایی در سواحل این استان را (از اواخر وقت فردا تا سه شنبه ۲۸ مهر) گاهی نامناسب پیش بینی کرده است.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده استقرار جوی غالبا پایدار و فعالیت جریانات جنوبی تا صبح فردا (دوشنبه ۲۷ مهر ماه) در منطقه است. بر این اساس آسمان صاف تا نیمه‌ابری، بعضی نقاط پدیده مه یا مه آلود بودن هوا، وزش باد جنوبی (برخی نواحی وزش باد گرم/ به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها/ موقتی شدید) مورد انتظار است.

هشدار سطح زرد هواشناسی

طی این مدت گاهی با شکل گیری ناپایداری‌های موقتی، در بعضی نقاط افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده دور از انتظار نیست. به تدریج طی دوشنبه با شمالی شدن جریانات سطح زمین، شرایط برای روند افزایش ابر، کاهش دما و به تناوب بارندگی (به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها رگباری و موقتی شدید) و رعد و برق و احتمال تگرگ تا اواخر هفته مهیا خواهد شد.

از بعدازظهر فردا تا سه شنبه، بارندگی و وزش باد در بعضی نقاط به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها از شدت بیشتری برخوردار است. طی این مدت برای استان گیلان به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها هشدار سطح زرد هواشناسی مبنی بر رگبار، رعد و برق، وزش باد و کاهش دما صادر شده است.

توصیه‌های ایمنی و پیشگیرانه:

انجام تمهیدات لازم در بخش‌های مختلف کشاورزی، پرهیز از توقف، استقرار و برپایی چادر‌های مسافرتی در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی و جابه‌جایی عشایر کوچ‌رو، خودداری از چرای دام در حاشیه رودخانه‌ها و نواحی مرتفع، پناه گرفتن در مکان‌های امن و سرپوشیده هنگام وقوع رعدوبرق و تگرگ، پاکسازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آبروها، مهار و محکم کردن سازه‌های موقت و سست و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای مقابله با حوادث احتمالی.

از شهروندان و مسافران درخواست می‌شود؛ ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.