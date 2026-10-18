باشگاه خبرنگاران جوان - مجید میکائیلی رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس از برگزاری آزمون‌های جامع هماهنگ استعدادیابی و نخبه‌پروری در ۸۴ پایگاه بسیج این استان با مشارکت یک‌هزار و ۶۹۲ دانش‌آموز خبر داد.

او در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: آزمون‌های جامع هماهنگ استعدادیابی و نخبه‌پروری با هدف شناسایی استعداد‌های برتر، سنجش سطح علمی دانش‌آموزان و آشنایی آنان با فضای آزمون‌های مهم تحصیلی، ۲۴ مهرماه امسال در ۸۴ پایگاه بسیج استان فارس برگزار شد.

میکائیلی افزود: این آزمون‌ها با برنامه‌ریزی و اجرای سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه فجر استان فارس و برای دانش‌آموزان پایه‌های ششم تا یازدهم برگزار شد و یک‌هزار و ۶۹۲ دانش‌آموز در آن ثبت‌نام کردند که همگی در جلسه آزمون حضور یافتند.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس با اشاره به اهداف برگزاری این آزمون‌ها گفت: استانداردسازی آزمون‌های جامع در سطح استان، آشنایی دانش‌آموزان با شیوه‌های تست‌زنی در آزمون‌هایی مانند تیزهوشان، نمونه دولتی و کنکور، کاهش اضطراب آزمون و ارزیابی دقیق‌تر اندوخته‌های علمی دانش‌آموزان از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

میکائیلی با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده‌ها در حوزه آموزش بیان کرد: فراهم کردن زمینه مناسب برای سنجش علمی دانش‌آموزان و آمادگی آنان برای آزمون‌های مهم تحصیلی، در کنار کاهش هزینه‌های آموزشی خانواده‌ها، از رویکرد‌های مورد توجه در اجرای این برنامه است.

او ادامه داد: این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت «باشگاه رشد و پرورش استعداد‌های درخشان» اجرا شده و تلاش دارد زمینه شناسایی و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزی را با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و پایگاه‌های علمی مستقر در مساجد فراهم کند.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس با اشاره به نقش مساجد در تربیت نسل آینده تصریح کرد: مسجد علاوه بر کارکرد عبادی، می‌تواند در عرصه‌های علمی، آموزشی و تربیتی نیز نقش‌آفرین باشد و با ایجاد جاذبه‌های علمی و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد استعدادها، در پرورش نخبگان و تقویت مشارکت اجتماعی اثرگذار باشد.

میکائیلی خاطرنشان کرد: توسعه پایگاه‌های علمی در مساجد و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان مستعد، می‌تواند به تقویت عدالت آموزشی و فراهم شدن فرصت‌های بیشتر برای رشد علمی دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان کمک کند.

او در پایان، برگزاری این آزمون‌ها را گامی در مسیر مردمی‌سازی آموزش، حمایت از خانواده‌ها و شناسایی استعداد‌های درخشان در استان فارس دانست و بر اهمیت تداوم برنامه‌های علمی و آموزشی با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های بسیج و مساجد تأکید کرد.

منبع: بسیج علمی فارس