باشگاه خبرنگاران جوان - دومین نشست از سلسله‌نشست‌های تخصصی «باغ تماشا» با موضوع بررسی ابعاد ادبی، اندیشه و جایگاه «سیمین‌دخت وحیدی» در جریان شعر زنان انقلاب اسلامی، سه‌شنبه ۲۸ مهرماه در حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس برگزار می‌شود.

سلسله‌نشست‌های تخصصی «باغ تماشا» با هدف واکاوی نقش شاعران فارس در جریان‌سازی و تحولات شعر فارسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی طرح‌ریزی شده و در دومین گام خود، به بازخوانی کارنامه ادبی بانو سیمین‌دخت وحیدی، شاعر برجسته جهرمی، اختصاص یافته است.

سیمین‌دخت وحیدی از چهره‌های شاخص شعر متعهد و انقلاب اسلامی به شمار می‌رود که نام و آثار او نمایانگر حضور فعال زنان در گسترش افق‌های شعر معاصر و تحولات ادبی پس از انقلاب است. خاستگاه جهرمی این بانوی ادیب، فرصتی ویژه برای بازخوانی سهم و جایگاه چهره‌های ادبی فارس در پیشبرد شعر مقاومت و انقلاب به وجود آورده است.

بر اساس این گزارش، در این نشست تخصصی «حسنا محمدزاده» و استاد «عبدالرضا کوهمال جهرمی» پیرامون ویژگی‌های ادبی و اندیشگانی آثار این شاعر نامدار و چگونگی انعکاس دغدغه‌های زنان در شعر انقلاب سخنرانی خواهند کرد. دبیری این برنامه را نیز دکتر «محمد مرادی» بر عهده خواهد داشت.

این نشست تخصصی روز سه‌شنبه، ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن رهبر شهید حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس واقع در شیراز، حد فاصل چهارراه خیرات و سه‌راه انوری برگزار می‌شود و ورود برای شاعران، دانشجویان، پژوهشگران و عموم علاقه‌مندان به ادبیات انقلاب اسلامی آزاد است.