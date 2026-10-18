باشگاه خبرنگاران جوان - موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی با هدف پیگیری اجرای طرح تحول دیجیتال صنعت بیمه و بررسی ظرفیت‌های فنی و اجرایی مجموعه‌های فعال در این حوزه، از شرکت‌های فناوری بیمه بازدید کرد.

معاون وزیر اقتصاد بر بررسی زیرساخت‌های موردنیاز برای هوشمندسازی خدمات بیمه‌ای تأکیدکرد. گفت: در «سند تحول اقتصاد دیجیتال در صنعت بیمه»، بهبود زیرساخت‌های داده، حرکت به سمت دریافت برخط اطلاعات به‌جای خوداظهاری، تقویت نظارت هوشمند و پیشگیرانه و بهبود تجربه مردم در خرید بیمه‌نامه و دریافت خسارت مورد توجه قرار گرفته است.

برنامه تحول دیجیتال، توسعه فرایندهای برخط در بیمه‌های خودرو و درمان تکمیلی و استقرار نظارت هوشمند در این حوزه‌ها از برنامه‌های این نهاد است. جایگزینی گردش کاغذی پرونده‌ها با رسیدگی و پرداخت برخط خسارت، بخشی از این برنامه است. هدف از اجرای این تغییرات، دریافت سریع‌تر و باکیفیت‌تر خدمات بیمه‌ای و کاهش فرایندهایی است که وقت مردم را می‌گیرد و موجب نارضایتی آنان می‌شود.