معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی کشور گفت: ظرفیت تولید بیش از ۳ میلیون تن گوشت مرغ و ۱۳ میلیون تن شیر در کشور وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در مراسم افتتاحیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه دام، طیور و صنایع وابسته با بیان اینکه صنعت نهاده‌های دام، طیور و آبزیان و صنایع وابسته پس از نفت و خودروسازی، سومین صنعت کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: این صنعت صرفاً یک حوزه تولیدی نیست، بلکه از ارکان اصلی امنیت ملی در حوزه تأمین امنیت غذایی به شمار می‌رود و حاکمیت خود را موظف به پشتیبانی از آن می‌داند.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به صنعت دام و طیور افزود: اگر بخش‌های مختلف این صنعت، از تولید نهاده و تبدیل آن به خوراک تا مراکز پرورش دام و طیور، کشتارگاه‌ها، حمل‌ونقل، مراکز نگهداری و شبکه عرضه، به‌عنوان یک زنجیره به‌هم‌پیوسته دیده شوند، حل چالش تأمین مالی نیز با پیچیدگی کمتری همراه خواهد بود. در این چارچوب، اتصال بهای پرداختی مصرف‌کننده در انتهای زنجیره به سایر بخش‌ها می‌تواند بخشی از نیازهای مالی این صنعت را از طریق منابع درون‌زنجیره‌ای تأمین کند.

فتحی با اشاره به عزم دولت برای رفع مشکلات این حوزه بیان کرد: برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی بر سه محور اصلی تأمین نهاده‌ها، افزایش بهره‌وری و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار استوار است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برخلاف تجربه‌های گذشته و با وجود افزایش حداقل چهاربرابری نیاز به سرمایه در گردش پس از حذف ارز ترجیحی، با اتکا به اعتماد متقابل میان فعالان صنعت و دولت، با کاهش تولید، معدوم‌سازی جوجه‌ها یا کشتار دام‌های مولد مواجه نشدیم.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای تأمین مالی این صنعت تصریح کرد: روش‌های سنتی بانک‌ها دیگر پاسخگوی نیازهای روزافزون این بخش نیست و باید روش‌های نوین تأمین مالی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و اجرای طرح‌های مشارکت عمومی و خصوصی در دستور کار قرار گیرد.

فتحی افزود: با وجود تلاش‌های ارزشمند بانک عامل بخش کشاورزی، سایر بانک‌های کشور نیز موظف‌اند مطابق قانون، متناسب با سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی، تسهیلات و حمایت‌های مالی لازم را به این بخش اختصاص دهند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه تولید در کشور، از جمله تولید بیش از ۳ میلیون تن گوشت مرغ و ۱۳ میلیون تن شیر، گفت: فعالان این صنعت همانند دوران دفاع مقدس، با تمام توان در کنار مردم ایستاده‌اند و برای تأمین امنیت غذایی کشور تلاش می‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: دولت نیز مصمم است با جلوگیری از سرکوب قیمت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان، زمینه پایداری و تداوم فعالیت این صنعت ریشه‌دار را فراهم کند.

 

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برچسب ها: نهاده دام و طیور ، نهاده دامی
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