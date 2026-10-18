باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات مسکن، رفع موانع بانکی، افزایش واگذاری زمین آماده‌سازی‌شده در شهرهای کوچک و متوسط و تکمیل واحدهای مسکونی نیمه‌تمام تأکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر ضرورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات مسکن گفت: روند فعلی ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات با سرعت مورد انتظار فاصله دارد و لازم است موانع موجود با همکاری بانک مسکن، صندوق‌های مرتبط، بنیاد مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها برطرف شود.

وی با اشاره به تجربه بانک مسکن در تأمین مالی پروژه‌های آسیب‌دیده اظهار کرد: تجربه‌ای که در جریان جنگ به دست آمد، نشان داد می‌توان بسیاری از فرایندها را کوتاه‌تر کرد. بنابراین، نباید با این استدلال که بانک‌ها امکان انجام کار را ندارند، روند پرداخت تسهیلات را طولانی کنیم، بلکه باید راهکارهای تأمین منابع و تسهیل فرایندها را دوباره بررسی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه زمان پرداخت تسهیلات برای متقاضیان اهمیت زیادی دارد، افزود: تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی اگر امروز به دست متقاضی برسد، اثرگذاری بیشتری نسبت به زمانی دارد که پرداخت آن به روزها یا ماه‌های آینده موکول شود. از این رو، بنیاد مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی باید با همکاری یکدیگر، روند شناسایی و بررسی متقاضیان را تسریع کنند.

صادق ادامه داد: استان‌ها باید درباره شیوه‌های شناسایی و احراز شرایط متقاضیان تصمیم‌گیری کنند و در صورت نیاز، از روش‌هایی مانند ارسال پیامک یا مراجعه حضوری استفاده شود تا فرایندها به شکلی پیش برود که از تأخیرهای غیرضروری جلوگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت اطمینان از تعلق تسهیلات به متقاضی واقعی تصریح کرد: بررسی هویت و شرایط متقاضی باید در مراحل مختلف، از ثبت‌نام تا زمان تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات، مورد توجه قرار گیرد تا منابع به افراد واجد شرایط اختصاص یابد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین بر لزوم بازنگری در شرایط ضمانت و بازپرداخت تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید بررسی شود که در مراحل ابتدایی پرداخت تسهیلات، چه الزامات و ضمانت‌هایی واقعاً ضروری است تا از تحمیل فرایندهای غیرضروری به متقاضیان جلوگیری شود.

صادق با درخواست از مسئولان استانی برای ارائه گزارش دقیق از روند پرداخت تسهیلات در هفته آینده اظهار کرد: لازم است اقدامات انجام‌شده برای تسهیل فرایندها مشخص شود و میزان پیشرفت کار و تعداد متقاضیانی که به تسهیلات متصل شده‌اند، به‌صورت دقیق و مستند گزارش شود.

لزوم تسریع در واگذاری زمین در شهرهای کوچک و متوسط

وی در ادامه با اشاره به برنامه واگذاری زمین آماده‌سازی‌شده در شهرهای کوچک و متوسط گفت: ضوابط و مقررات مربوط به این واگذاری‌ها ابلاغ شده است و استان‌ها باید گزارش روشنی از نحوه اجرای آن ارائه دهند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در شهرهای کوچک و متوسط، بخش مهمی از اقدامات فنی و مراحل تصویب می‌تواند در خود استان‌ها انجام شود؛ بنابراین، مدیران کل راه و شهرسازی باید میزان واگذاری زمین، روند آماده‌سازی و موانع موجود را به تفکیک گزارش کنند.

صادق با تأکید بر ضرورت تأمین منابع لازم برای آماده‌سازی زمین‌ها بیان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این زمینه همکاری خواهد کرد تا منابع مورد نیاز برای آماده‌سازی اراضی تأمین شود و روند واگذاری زمین متناسب با تقاضای واقعی در شهرهای کوچک و متوسط افزایش یابد.

وی ادامه داد: اگر مشکلاتی در مسیر اجرای این برنامه وجود دارد، باید به‌صورت دسته‌بندی‌شده و دقیق اعلام شود تا امکان پیگیری و رفع موانع فراهم شود.

تحویل مسکن خانواده‌های دارای چند عضو معلول تا روز جهانی معلولان

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین مسکن خانواده‌های دارای چند عضو معلول اشاره کرد و گفت: مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها باید آمار و پراکندگی واحدهای مسکونی پیش‌بینی‌شده برای خانواده‌های دارای بیش از پنج عضو معلول را به تفکیک استان مشخص و گزارش کنند.

صادق افزود: لازم است اقدامات انجام‌شده در هر استان و تعداد خانواده‌های مشمول این طرح به‌صورت دقیق بررسی شود تا در صورت امکان، واحدهای مسکونی این خانواده‌ها طی یک ماه آینده و هم‌زمان با روز جهانی معلولان تحویل داده شود.

وی تأکید کرد: گزارش پیشرفت این طرح باید در جلسه آینده ارائه شود تا وضعیت اقدامات انجام‌شده و موانع احتمالی در هر استان مشخص باشد.

تکمیل ۱۳۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام در دستور کار است

صادق با تأکید بر اینکه برنامه تأمین مسکن نباید صرفاً به مسکن حمایتی و واگذاری زمین محدود شود، گفت: بخش مهمی از سیاست‌های مسکن کشور به ساخت‌وسازهای خودمالکی، گروه‌ساخت و نوسازی بافت‌های فرسوده مربوط است و باید برای تسهیل این بخش‌ها نیز برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به مشکلات موجود در تأمین مالی پروژه‌های مسکونی افزود: بانک‌های استان‌ها باید همکاری بیشتری برای پرداخت تسهیلات داشته باشند و مدیران کل راه و شهرسازی نیز با پیگیری مستمر، موانع موجود در مسیر پرداخت منابع را برطرف کنند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام که توسط مردم در حال ساخت است، اظهار کرد: این تعداد واحد رقم قابل توجهی است و باید برای تکمیل آن‌ها از ظرفیت تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای حمایتی استفاده کرد.

صادق ادامه داد: در کنار تلاش دولت، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه‌های مرتبط برای تأمین منابع و تکمیل حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی، لازم است سازندگان و مالکان واحدهای نیمه‌تمام نیز شناسایی شوند و مشکلات آن‌ها برای دریافت تسهیلات مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و بازگشت آن‌ها به چرخه بهره‌برداری می‌تواند نقش مهمی در افزایش عرضه مسکن داشته باشد؛ از این رو، باید مشکلات این گروه از سازندگان نیز به‌صورت جدی پیگیری و به وزارت راه و شهرسازی منعکس شود.

لزوم حضور دستگاه‌های نظارتی در جلسات بررسی مشکلات مسکن

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به پیچیدگی‌های اجرای برنامه‌های مسکن گفت: تأمین مسکن تنها به اجرای طرح‌های حمایتی محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از اقدامات شامل واگذاری زمین، مسکن استیجاری، حمایت از ساخت‌وسازهای خودمالکی و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

صادق با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی افزود: لازم است از دستگاه‌های نظارتی نیز در جلسات مرتبط دعوت شود تا ضمن آگاهی دقیق‌تر از روند اجرای طرح‌ها، زمینه همکاری برای رفع مشکلات و تسریع در پیشبرد برنامه‌ها فراهم شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق استانی خاطرنشان کرد: مدیران کل راه و شهرسازی باید در جلسه آینده، آخرین وضعیت تسهیلات پرداخت‌شده، تعداد واحدهای متصل‌شده به منابع مالی، روند واگذاری زمین و اقدامات انجام‌شده برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمام را با آمار مشخص ارائه کنند تا موانع موجود در هر بخش به‌صورت هدفمند پیگیری شود.