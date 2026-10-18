باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، روز شنبه اعلام کرد که کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل «باید مشروط شود» و این موضع را دیدگاهی توصیف کرد که به‌تدریج در حال تبدیل شدن به اجماع در حزب دموکرات است.

نیوسام در گفت‌و‌گو با روزنامه واشنگتن اگزماینر، با اشاره به خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری اشغالی و سیاست‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت این اقدامات چشم‌انداز دستیابی به راه‌حل دو دولتی را تضعیف می‌کند.

وی افزود: «بنیامین نتانیاهو به‌طرز قابل‌توجهی توانسته است خود را از بقیه جهان و به‌طور فزاینده‌ای از مردم آمریکا منزوی کند.» نیوسام همچنین تأکید کرد که «خسارتی که او وارد کرده، غیرقابل‌اندازه‌گیری است.»

فرماندار کالیفرنیا جنگ اسرائیل در نوار غزه را یک «فاجعه اخلاقی» خواند، اما از مشخص کردن انواع کمک‌های نظامی که باید مشمول شروط محدودکننده شوند، خودداری کرد. او در این زمینه به تفاوت میان سامانه‌های دفاعی، مانند گنبد آهنین، و تسلیحات تهاجمی اشاره کرد.

نیوسام گفت کمک‌های آمریکا باید در راستای پیشبرد اصول حقوق بشر باشد؛ از جمله در چارچوب مقررات لیهی که در سال ۱۹۹۷ تصویب شد و دولت آمریکا را از تأمین مالی واحد‌های نظامی خارجی مرتبط با «اطلاعات معتبر» درباره نقض فاحش حقوق بشر منع می‌کند.

مخالفت دموکرات‌ها با فروش تسلیحات به اسرائیل

اظهارات نیوسام در شرایطی مطرح می‌شود که مخالفت‌ها در حزب دموکرات با انتقال تسلیحات به اسرائیل رو به افزایش است.

بیشتر سناتور‌های دموکرات در بهار امسال به طرحی برای جلوگیری از فروش تسلیحات به اسرائیل رأی دادند. همچنین بیش از ۱۰۰ عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در ماه ژوئیه با طرح جداگانه‌ای در همین زمینه مخالفت کردند.

قرار است انتخابات اسرائیل در ۲۷ اکتبر برگزار شود؛ موضوعی که به گفته نیوسام، می‌تواند بر این بحث‌ها تأثیر بگذارد.

نیوسام پیش‌تر نیز از نتانیاهو انتقاد کرده، اما هم‌زمان حمایت خود را از اسرائیل اعلام کرده است. او در سال ۲۰۲۳ به اسرائیل سفر کرد و با بازماندگان عملیات هفت اکتبر دیدار داشت.

منبع: آناتولی