با اجرای مصوبات برنامه هفتم توسعه، قراردادهای صنعتی فاقد پیشرفت در فارس فسخ و زمین‌ها به تولیدکنندگان جدید واگذار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت استان فارس با رسیدگی به ۱۵ پرونده اراضی راکد و قرارداد‌های فاقد پیشرفت اجرایی، با هدف آزادسازی و واگذاری مجدد این اراضی به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت برگزار شد.

عباس برنهاد، مدیرعامل این شرکت، با تأکید بر استمرار جدی روند تعیین‌تکلیف اراضی بدون اقدام در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان اظهار داشت: در چارچوب تکالیف قانونی و با هماهنگی کامل میان استانداری، دادگستری‌کل و شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، اراضی واگذارشده‌ای که با وجود اخطار‌های کارشناسی و تمدید مهلت‌ها راکد مانده‌اند، به سرعت خلع ید و تعیین‌تکلیف می‌شوند.

او با اشاره به ضمانت اجرایی مصوبات این نشست افزود: بر اساس نص صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصمیمات و آرای صادره در این کارگروه در حکم آرای قضایی و لازم‌الاجراست؛ این ابزار قانونی قدرتمند، بن‌بست‌های حقوقی را شکسته و مانع حبس اراضی صنعتی توسط افراد فاقد انگیزه تولید می‌شود.

برنهاد تصریح کرد: هدف اصلی مدیریت استان، جلوگیری از بلوکه‌شدن زمین، صیانت از منابع بیت‌المال و هموارسازی مسیر ورود سرمایه‌گذاران جدیدی است که توان اجرایی، مالی و اهلیت لازم برای احداث واحد‌های تولیدی و اشتغال‌آفرینی را دارند.

حبیب‌الله افشون، مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس در ادامه این جلسه، با اشاره به کمبود شدید زمین در شهرک‌های صنعتی به‌ویژه در مناطق تقاضامحور، تأکید کرد: تداوم نگهداری زمین‌های واگذارشده بدون عملیات اجرایی، خط قرمز تیم اقتصادی استان است.

افشون خاطرنشان کرد: قرارداد متقاضیانی که پس از گذشت سال‌ها هیچ اقدام مؤثری برای ساخت واحد تولیدی نکرده‌اند و صرفاً زمین را معطل گذاشته‌اند، طبق قانون فسخ و این اراضی بلافاصله آزاد و در اختیار متقاضیان واقعی تولید و کارآفرینی قرار خواهد گرفت.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس

برچسب ها: شهرک‌های صنعتی فارس ، زمین‌های صنعتی ، حبس ، سرمایه گذاران
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