معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: پیش از انقلاب، کشور بخشی از نیازهای خود به محصولات لبنی، از جمله پنیر و کره، را از خارج تامین می‌کرد، اما امروز محصولات ایرانی در فروشگاه‌های کشورهای همسایه عرضه می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، در مراسم افتتاحیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته با اشاره به تغییر جایگاه ایران در تولید و عرضه محصولات لبنی گفت: پیش از انقلاب، کشور بخشی از نیازهای خود به محصولات لبنی، از جمله پنیر و کره، را از خارج تامین می‌کرد، اما امروز محصولات ایرانی در فروشگاه‌های کشورهای همسایه عرضه می‌شوند و این موضوع مایه افتخار است؛ زیرا کیفیت و توان تولید کشور را به نمایش می‌گذارد.

او با بیان اینکه محصولات دامی و لبنی ایران در بازارهای منطقه‌ای حضور دارند، افزود: تولیدکنندگان داخلی با تلاش و پشتکار خود توانسته‌اند محصولات ایرانی را به بازارهای خارجی برسانند و نام و توانمندی ایران را در کشورهای مختلف نمایان کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ و تحریم‌ها بیان کرد: دشمن تصور نمی‌کرد که ایران در شرایط جنگی و زیر فشار حملات و موشک‌باران‌ها بتواند تولید خود را حفظ کند، اما فعالان بخش دام و طیور با تلاش مستمر اجازه ندادند روند تولید متوقف شود پایش مستمر روند تولید، اتخاذ تصمیمات فنی و مدیریتی و پیگیری تأمین محصولات پروتئینی مورد نیاز مردم از جمله اقداماتی بوده که برای استمرار فعالیت این بخش انجام شده است.

قائم‌پناه با اشاره به تداوم صادرات محصولات دامی و طیور بیان کرد: ایران با وجود چند دهه تحریم، نه‌تنها در تامین نیازهای داخلی ظرفیت‌های قابل توجهی ایجاد کرده، بلکه در زمینه صادرات نیز فعال است. در هشت ماه گذشته، با وجود شرایط جنگی، صادرات محصولاتی از جمله تخم‌مرغ، گوشت مرغ و فرآورده‌های لبنی و همچنین برخی مواد و اقلام ژنتیکی دام، از جمله جنین منجمد دام‌های پربازده، ادامه داشته است.

وی با اشاره به چالش‌های تامین انرژی کشور بیان کرد: ناترازی گاز در سال گذشته نیز وجود داشت و آسیب واردشده به تاسیسات گازی کشور در جریان حملات آمریکا به پالایشگاه‌های عسلویه، بر شرایط تولید و تامین انرژی تاثیر گذاشت.

قائم‌پناه با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی زودهنگام برای مدیریت مصرف انرژی خطاب به تولیدکنندگان گفت:  فعالان صنعت دام و طیور از همین حالا برای فصل سرد سال برنامه‌ریزی کنند و با اجرای راهکارهای بهینه‌سازی، مصرف گاز و برق را کاهش دهند.

وی افزود: هدف، متوقف کردن مصرف انرژی نیست، بلکه باید از منابع موجود به شکل بهینه استفاده کرد تا در شرایط محدودیت انرژی، کمترین آسیب به واحدهای تولیدی وارد شود.  هم اکنون دامداری‌ها و مرغداری‌ها به دلیل حساسیت فعالیت خود باید از  تمهیدات لازم را برای زمستان در نظر بگیرند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر حفظ تداوم تولید تصریح کرد: همه بخش‌ها باید با همکاری و همت ملی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی تلاش کنند تا محدودیت‌های احتمالی انرژی، فعالیت واحدهای تولیدی و تأمین نیازهای مردم را با اختلال مواجه نکند ایران در طول تاریخ با حملات و دشواری‌های متعددی مواجه شده، اما با اتکا به تمدن ریشه‌دار و اراده مردم خود توانسته است به مسیرش ادامه دهد.

قائم‌پناه با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی افزود: در شرایط کنونی، همه باید بدون توجه به گرایش‌های سیاسی، مذهبی، قومی و فرهنگی، برای ایران در کنار یکدیگر بایستیم و از هرگونه دوقطبی‌سازی و تفرقه‌افکنی پرهیز کنیم عبور از شرایط دشوار کنونی به همبستگی ملی، تلاش جمعی و حمایت از تولید داخلی نیاز دارد و باید با تکیه بر توانمندی‌های کشور، مسیر پیشرفت و سربلندی ایران را ادامه دهیم.

برچسب ها: واحدهای دامداری ، نهاده دامی
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