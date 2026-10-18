در جریان معاملات امروز ۲۶ مهر شاخص کل بورس با ریزش ۸۴ هزار و ۸۰۲ واحد در سطح ۸ میلیون و ۱۸۰ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۶ مهر شاخص کل بورس با ریزش ۸۴ هزار و ۸۰۲ واحد در سطح ۸ میلیون و ۱۸۰ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شستا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، داروند، فملی و فولاد سه نماد پرتراکنش بودند شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۲ هزار و ۲۶۲  واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۸۹ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۷ هزار و ۳۱۲ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین شیمیایی، کانه فلزی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

فولاد، فملی و تاصیکو بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، خودرو و  فولاد بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، شاخص کل بورس
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