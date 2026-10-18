معاون هماهنگی و امور مناطق شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از انتقال بازار پروانه به پارکینگ حافظ خبر داد و گفت: فعالیت این بازار فقط در روزهای جمعه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - محمد امین بهرامی، معاون هماهنگی و امور مناطق شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتقال بازار پروانه به محل جدید گفت: بازار پروانه به پارکینگ حافظ منتقل شده است و فروشندگان از طبقه منقی ۱ تا منقی ۴ این پارکینگ مستقر می شوند.

بهرامی افزود: فعالیت بازار پروانه از هفته جاری در روز‌های جمعه در محل جدید ادامه خواهد داشت و در این جابه‌جایی، تغییری در روز‌های فعالیت بازار ایجاد نشده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی فضا برای استقرار فروشندگان در محل جدید افزود: جانمایی غرفه‌ها با همکاری پیمانکار و با در نظر گرفتن شرایط فروشندگان انجام شده است. نحوه استقرار فروشندگان و تقسیم‌بندی غرفه‌ها نیز با هماهنگی پیمانکار و توافق میان فروشندگان صورت می‌گیرد.

بهرامی درباره نحوه نظارت بر فعالیت غرفه‌ها بیان کرد: شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران بر رعایت ضوابط در این بازار نظارت می‌کند و واگذاری فضا‌ها نیز بر اساس نرخ‌های مصوب شورای اسلامی شهر تهران انجام می‌شود.

معاون هماهنگی و امور مناطق شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به دسترسی به محل جدید بازار پروانه گفت: پارکینگ حافظ در محدوده‌ای قرار دارد که از نظر دسترسی به حمل‌ونقل عمومی، از جمله ایستگاه‌های مترو، شرایط مناسبی دارد و در کنار محل جدید بازار پروانه یک پارکینگ مناسب و دو ایستگاه مترو قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های شرکت برای ساماندهی عرضه مستقیم کالا و حمایت از مصرف‌کنندگان اظهار کرد: در حال حاضر، تمرکز اصلی ما بر توسعه و فعالیت بازار‌های ایران‌شهر در نقاط مختلف تهران است؛ بازار‌هایی که در آنها عرضه‌کنندگان به‌صورت مستقیم محصولات خود را به مصرف‌کننده ارائه می‌کنند.

بهرامی با بیان اینکه حذف واسطه‌ها می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده کمک کند، گفت: در این بازارها، هزینه‌ای بابت استقرار از عرضه‌کنندگان دریافت نمی‌شود تا محصولات با حداقل قیمت ممکن به دست مردم برسد.