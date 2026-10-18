باشگاه خبرنگاران جوان - کامران فرمان‌پور اظهار کرد: در راستای صیانت از حیات وحش، حفاظت از تنوع زیستی و مقابله با تخلفات شکار و صید غیرمجاز، نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست استان طی بازه زمانی ۱۱ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، با اجرای گشت‌های مستمر و پایش مناطق تحت مدیریت، موفق به شناسایی و دستگیری چندین گروه از متخلفان زیست‌محیطی شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۲۱ قبضه سلاح شکاری، لاشه یک سر تشی، ۸ قطعه کبک وحشی، یک رأس گراز وحشی، چندین قطعه ماهی صیدشده و مقادیری ادوات غیرمجاز شکار و صید کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تشریح جزئیات این کشفیات بیان کرد: در شهرستان معمولان، ۱۰ قبضه سلاح شکاری و یک قبضه سلاح غیرمجاز به همراه لاشه ۴ قطعه کبک وحشی کشف و ضبط شد. همچنین در شهرستان چگنی، ۳ قبضه سلاح شکاری به همراه لاشه یک سر تشی و در شهرستان الیگودرز نیز ۳ قبضه سلاح شکاری به همراه لاشه ۳ قطعه کبک وحشی کشف شد.

فرمان‌پور ادامه داد: در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‌آباد، طی گشت مشترک نیرو‌های این منطقه و یگان حفاظت استان، یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد. همچنین نیرو‌های یگان حفاظت اداره کل در جریان گشت‌های خود در مناطق تحت مدیریت یک قبضه سلاح شکاری برنو، و در شهرستان خرم آباد، نیرو‌های یگان این اداره ۳ قبضه سلاح شکاری دیگر به همراه لاشه یک قطعه کبک وحشی کشف و ضبط کردند.

وی اضافه کرد: در شهرستان بروجرد نیز لاشه یک رأس گراز وحشی کشف شد و در شهرستان‌های دورود، کوهدشت و پلدختر، چندین گروه از متخلفان صید غیرمجاز شناسایی شدند که از آنان چندین قطعه ماهی صیدشده و ادوات صیادی کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان زیست‌محیطی تصریح کرد: برای متخلفان شناسایی‌شده پرونده‌های قانونی تشکیل شده و افراد مربوطه برای رسیدگی به تخلفات ارتکابی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی استان نیازمند مشارکت عمومی و همکاری همه‌جانبه مردم و دستگاه‌های مسئول است و یگان حفاظت محیط زیست لرستان با گشت‌زنی و پایش مستمر، با هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت برخورد قانونی خواهد کرد.

فرمان‌پور در پایان از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را از طریق نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست یا یگان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

منبع: محیط زیست