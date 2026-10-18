سرهنگ تورج نادری اظهار کرد: این عملیات بصورت کنترل شده توسط تیم تخصصی تخریب مهندسی پادگان ابوذر و با رعایت ضوابط و ملاحظات ایمنی اجرا می شود.

وی با اشاره به اطلاع‌رسانی به ساکنان روستاهای اطراف پادگان ابوذر و عموم مردم شهرستان سرپل‌ذهاب گفت: صدای محدود ناشی از این عملیات در روزهای اعلام‌شده مربوط به انفجار کنترل‌شده مهمات است و مردم در صورت شنیده شدن صدای انفجار نگران نباشند زیرا که هیچگونه خطری مردم را تهدید نمی‌کند.

جانشین فرمانده تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه صاحب الزمان (عج) با تأکید بر رعایت ملاحظات ایمنی در اجرای این عملیات، از همکاری و همراهی مردم منطقه قدردانی کرد و گفت: موضوع در چارچوب اقدامات ایمنی و پاکسازی منطقه انجام می شود.