جانشین فرمانده تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه صاحب‌الزمان(عج) گفت: عملیات انفجار کنترل‌شده و انهدام مهمات در منطقه عمومی نقاره‌کوب سرپل‌ذهاب طی روزهای ۲۶ و ۲۷ مهرماه جاری انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین فرمانده تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه صاحب‌الزمان(عج) گفت: عملیات انفجار کنترل‌شده و انهدام مهمات به‌جامانده از دوران هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی اخیر در منطقه عمومی نقاره‌کوب سرپل‌ذهاب طی روزهای ۲۶ و ۲۷ مهرماه جاری انجام می‌شود.

سرهنگ تورج نادری اظهار کرد: این عملیات بصورت کنترل شده توسط تیم تخصصی تخریب مهندسی پادگان ابوذر و با رعایت ضوابط و ملاحظات ایمنی اجرا می شود.

وی با اشاره به اطلاع‌رسانی به ساکنان روستاهای اطراف پادگان ابوذر و عموم مردم شهرستان سرپل‌ذهاب گفت: صدای محدود ناشی از این عملیات در روزهای اعلام‌شده مربوط به انفجار کنترل‌شده مهمات است و مردم در صورت شنیده شدن صدای انفجار نگران نباشند زیرا که هیچگونه خطری مردم را تهدید نمی‌کند.

جانشین فرمانده تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه صاحب الزمان (عج) با تأکید بر رعایت ملاحظات ایمنی در اجرای این عملیات، از همکاری و همراهی مردم منطقه قدردانی کرد و گفت: موضوع در چارچوب اقدامات ایمنی و پاکسازی منطقه انجام می شود.

برچسب ها: انفجار مهمات جنگی ، سرپل ذهاب
خبرهای مرتبط
تکذیب حمله به اسلام‌آباد غرب؛ گلوله توپ زمان دفاع مقدس ۸ ساله منفجر شد
صدای انفجار در گیلانغرب مربوط به گلوله عمل نکرده به جامانده از جنگ تحمیلی است
انفجار مهمات عمل نکرده حملات هوایی اخیر در قصرشیرین
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انفجار کنترل شده مهمات در سرپل‌ذهاب طی روزهای ۲۶ و ۲۷ مهر ماه
آخرین اخبار
انفجار کنترل شده مهمات در سرپل‌ذهاب طی روزهای ۲۶ و ۲۷ مهر ماه
تکذیب مرگ دانشجوی کرمانشاهی بر‌ اثر طاعون