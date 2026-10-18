باشگاه خبرنگاران جوان- داود شایقی اظهار داشت: این سرشماری برای نخستین بار در کشور به روش ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود و مشارکت مردم در تکمیل اطلاعات، نقش مهمی در تولید آمار دقیق و برنامه‌ریزی اصولی برای آینده کشور دارد.

او با اشاره به آغاز عملیات اینترنتی نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور افزود: در این مرحله، خانوار‌های مشمول از طریق پیامک اطلاع‌رسانی می‌شوند و پس از دریافت پیامک، باید برای ثبت و تکمیل اطلاعات خانوار خود، به صفحه اختصاصی سرشماری در سامانه «دولت من» مراجعه کنند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: ارسال پیامک‌ها به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و شهروندان باید پس از دریافت پیامک اطلاع‌رسانی، مطابق دستورالعمل اعلام‌شده، اطلاعات موردنیاز را ثبت کنند؛ بنابراین نیازی به مراجعه حضوری اولیه برای تکمیل اطلاعات نیست.

او با بیان اینکه سرشماری سال ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود تصریح کرد: در این شیوه، بخش عمده اطلاعات موردنیاز از طریق داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی تأمین می‌شود و اطلاعات تکمیلی نیز از طریق خوداظهاری اینترنتی و در صورت نیاز، مراجعه میدانی جمع‌آوری خواهد شد.

شایقی با اشاره به ویژگی‌های پیامک‌های اطلاع‌رسانی سرشماری گفت: این پیامک‌ها دارای شناسه مشخص هستند و بدون لینک ارسال می‌شوند؛ همچنین برای شرکت در این فرآیند، نیازی به دانلود و نصب برنامه جداگانه نیست و خانوار‌های مشمول می‌توانند از طریق سامانه «دولت من» اطلاعات خود را ثبت کنند.

او با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اجرای موفقیت‌آمیز سرشماری بیان کرد: اطلاعات دقیق و قابل اتکا از جمعیت و ویژگی‌های خانوارها، زیربنای تصمیم‌گیری صحیح، برنامه‌ریزی توسعه‌ای و تخصیص عادلانه منابع و امکانات در بخش‌های مختلف است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ادامه داد: نتایج این سرشماری می‌تواند به شناخت بهتر نیاز‌های جامعه، بهبود خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها در استان و سراسر کشور کمک کند.

شایقی از شهروندان خواست با دریافت پیامک رسمی سرشماری، در مهلت اعلام‌شده نسبت به تکمیل اطلاعات خانوار خود اقدام کنند و با همکاری و مشارکت مسئولانه، زمینه تولید آمار‌های دقیق و قابل اعتماد را فراهم آورند.

او تصریح کرد: همکاری مردم در اجرای نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، گامی مهم در مسیر برنامه‌ریزی دقیق‌تر، توسعه متوازن و تحقق آینده‌ای بهتر برای استان و کشور است.

منبع: مدیریت و برنامه ریزی