پیام شما شهروندان عزیز در مورد دریافت هزار تومان بابت رمز سوخت‌گیری از رانندگان در جایگاه‌های سوخت، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد دریافت هزار تومان بابت رمز سوخت‌گیری از رانندگان در جایگاه‌های سوخت، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اقتصادی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

گلایه رانندگان از دریافت هزار تومان بابت رمز سوخت‌گیری در جایگاه‌های سوخت

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد دریافت هزار تومان بابت رمز سوخت‌گیری از رانندگان در جایگاه‌های سوخت، در لینک زیر مشاهده کنید.
دریافت هزار تومان بابت رمز سوخت‌گیری را پیگیری می‌کنیم

.برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جایگاه سوخت CNG ، کارت سوخت ، سوژه خبری
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