باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد بطحایی روز یکشنبه در آیین اختتامیه طرح ساماندهی سواحل شمال کشور در منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: امسال با وجود افزایش تعداد مسافران با وجود شرایط خاص کشور، شاهد کمترین تعداد غرق‌شدگی در سال‌های اجرای این طرح بوده‌ایم و این موفقیت حاصل تلاش نیروهای امدادی، نجات‌غریق‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

وی از تلاش دست‌اندرکاران اجرای طرح ساماندهی سواحل تقدیر کرد و افزود: در سه استان شمالی کشور نزدیک به سه هزار نفر از خطر غرق‌شدگی نجات یافتند و حدود ۴۰۰ نفر نیز با اقدامات احیای قلبی ریوی (CPR) نیروهای پزشکی و امدادی از مرگ نجات پیدا کردند.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه نجات جان هر انسان به معنای نجات یک خانواده از آسیب‌های ناشی از فقدان اعضای آن است، گفت: نجات افراد از غرق‌شدگی، علاوه بر حفظ جان انسان‌ها، از بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که ممکن است پس از فروپاشی خانواده‌ها ایجاد شود، پیشگیری می‌کند.

بطحایی با اشاره به ارائه گزارش عملکرد طرح ساماندهی سواحل در جلسه هیات دولت اظهار کرد: رئیس‌جمهور و وزیر کشور از تلاش‌های نیروهای نجات‌غریق، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس، کادر درمان و نیروی انتظامی قدردانی کرده‌اند و من نیز به نمایندگی از آنان، این سپاسگزاری را به همه دست‌اندرکاران ابلاغ می‌کنم.

وی با بیان اینکه در جریان بازدیدهای میدانی از سواحل از نزدیک شاهد تلاش نیروها در شرایط دشوار و زیر آفتاب گرم بوده ام، افزود: بسیاری از نجات‌غریق‌ها با وجود قرار گرفتن در معرض خطر و تحمل دشواری‌های فراوان از سر احساس مسئولیت و نوع‌دوستی برای نجات جان هم‌وطنان خود تلاش می‌کنند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت طرح ساماندهی سواحل را روحیه مسئولیت‌پذیری و نوع‌دوستی نیروهای حاضر در سواحل دانست و گفت: این افراد بدون انتظار برای دیده‌شدن، جان خود را برای نجات دیگران به خطر می‌اندازند و این روحیه از مهم‌ترین سرمایه‌های اجرای این طرح است.

بطحایی بر ضرورت استفاده از تجربه این طرح در سایر حوزه‌های مدیریتی کشور تاکید و اظهار کرد: طرح ساماندهی سواحل از جمله طرح‌هایی است که دستگاه‌های مختلف از وزارت ورزش و جوانان و هیات‌های نجات‌غریق تا وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، وزارت بهداشت، اورژانس، هلال‌احمر و نیروی انتظامی، برای تحقق یک هدف مشترک در کنار یکدیگر قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در این طرح، دستگاه‌ها به جای اولویت دادن به منافع سازمانی، منافع مردم را در نظر گرفتند و در مواردی با انعطاف و همکاری متقابل، زمینه اجرای بهتر برنامه‌ها را فراهم کردند؛ رویکردی که باید در سایر فعالیت‌های اجرایی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر کشور با اشاره به نقش حضور نیروهای امدادی و انتظامی در افزایش احساس امنیت مردم در سواحل افزود: حضور این نیروها موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود و خانواده‌ها با اطمینان بیشتری از سواحل استفاده می‌کنند؛ موضوعی که در تقویت سرمایه اجتماعی کشور نیز مؤثر است.

بطحایی ادامه داد: با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وضعیت پرداخت‌ها نسبت به سال گذشته بهتر شده است، هرچند همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد؛ بر اساس گزارش دریافت شده بخش باقی‌مانده پرداخت‌ها امروز و فردا به حساب نیروها واریز می‌شود و تسویه مطالبات نیز تا پایان هفته انجام خواهد شد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با قدردانی از تلاش نیروهای حاضر در میدان افزود: شرایط اقتصادی کشور محدودیت‌هایی ایجاد کرده است؛ اما با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده و تلاش سازمان برنامه و بودجه، امیدواریم وضعیت جبران خدمات این نیروها در سال آینده بهبود بیشتری پیدا کند.

بطحایی به راه‌اندازی سامانه هوشمند مدیریت طرح ساماندهی سواحل در سال جاری نیز اشاره کرد و گفت: استقرار این سامانه هنوز به‌طور کامل انجام نشده و با مشکلاتی روبه‌روست؛ اما تکمیل آن با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: این سامانه می‌تواند عملکرد روزانه نیروها را ثبت و در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد و اطلاعات لازم برای ارزیابی اثربخشی طرح و دفاع از ضرورت تداوم آن را فراهم کند.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: ثبت و تحلیل دقیق عملکرد طرح می‌تواند نشان دهد که اجرای این برنامه تا چه اندازه در جلوگیری از حوادث مرگبار، حفظ خانواده‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر بوده است.

بطحایی با قدردانی از استانداران هفت استان ساحلی کشور، به‌ویژه استاندار گیلان، بیان کرد: عملکرد استان گیلان در اجرای طرح ساماندهی سواحل از موفق‌ترین عملکردها در میان استان‌ها بوده است و این موفقیت با همراهی استاندار و مشارکت همه‌جانبه مجموعه استانداری و دستگاه‌های اجرایی به دست آمده است.