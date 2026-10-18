وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عراق، دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی و  فواد حسین، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عراق، در حاشیه اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد، دیدار و گفت‌وگو کردند.

برچسب ها: عراقچی ، عراق
خبرهای مرتبط
عراقچی: تنگه هرمز در صورت عمل آمریکا به شروط ایران باز می‌شود
تاکید عراقچی بر تضمین‌های معتبر برای مذاکره/ ایران آماده گفت‌وگوست، اما زیربار تهدید نمی‌رود
دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق
وزیران خارجه ایران و مصر دیدار کردند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۶ مهر
هزینه‌های میلیاردی که ترامپ در جنگ با ایران به باد داد
استفاده آمریکا از مادر بمب‌ها نمی‌تواند گلوگاه تنگه هرمز را باز کند
معادله بازدارندگی در منطقه به نفع ایران تغییر کرده است/ ایران به برخی میانجی‌گران منطقه‌ای بی‌اعتماد است
پزشکیان: دفاع ایران فقط موشک نیست؛ مردم و وحدت ملی قدرت دفاعی کشورند
دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق
مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد
عارف: سرمایه‌گذاری بر جوانان، مسیر فتح قله‌های جهانی است
گزارش دیوان محاسبات از توزیع مالیات بر ارزش افزوده در نیمه نخست ۱۴۰۵
قالیباف: وزرای پیشین دفاع پیش‌قراولان مسیر جهاد و شهادت بودند
آخرین اخبار
عراقچی: تنگه هرمز در صورت عمل آمریکا به شروط ایران باز می‌شود
دیدار وزرای امور خارجه ایران و عراق
مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد
اخلاقی: راه و برنامه شهدای دفاع را ادامه خواهم داد
موافقت کمیسیون صنایع مجلس با برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع
پزشکیان: دفاع ایران فقط موشک نیست؛ مردم و وحدت ملی قدرت دفاعی کشورند
قالیباف: وزرای پیشین دفاع پیش‌قراولان مسیر جهاد و شهادت بودند
عارف: سرمایه‌گذاری بر جوانان، مسیر فتح قله‌های جهانی است
گزارش دیوان محاسبات از توزیع مالیات بر ارزش افزوده در نیمه نخست ۱۴۰۵
معادله بازدارندگی در منطقه به نفع ایران تغییر کرده است/ ایران به برخی میانجی‌گران منطقه‌ای بی‌اعتماد است
دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق
هزینه‌های میلیاردی که ترامپ در جنگ با ایران به باد داد
استفاده آمریکا از مادر بمب‌ها نمی‌تواند گلوگاه تنگه هرمز را باز کند
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۶ مهر
سخنگوی سپاه: فقط یک تمدن وحشی واژه مقدس مادر را برای سنگین‌ترین بمب استفاده می‌کند
دیدار وزیر پیشنهادی وزارت دفاع با فرمانده کل سپاه
دیدار سردار رادان با مهرداد اخلاقی؛ بررسی راهکار‌های توسعه همکاری‌های دفاعی و انتظامی
بقائی: اختلال در فعالیت گذرگاه‌های مرزی ایران-پاکستان موقتی است
غریب آبادی: تماس‌ها با کشور‌های حاشیه خلیج فارس برقرار است
افزایش تعداد نفتکش‌های صدمه دیده در محدوده دریای عمان
پزشکیان: راهکار‌های ارتقای بهره‌وری باید از نظریه‌پردازی به اجرا برسند
دیدار وزیران امور خارجه ایران و لبنان
سرلشکر عبداللهی: تحقق اهداف دفاعی مستلزم مدیریت منسجم و برنامه‌ریزی دقیق است
عراقچی با دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی دیدار کرد
تاکید عراقچی بر تضمین‌های معتبر برای مذاکره/ ایران آماده گفت‌وگوست، اما زیربار تهدید نمی‌رود
پیام تبریک رهبر معظم انقلاب به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی
انفجار دومین سوپر نفتکش بعد از برخورد با مین دریایی
مظفری: آمریکا ناگزیر به پذیرش واقعیت قدرت هسته‌ای ایران خواهد شد
نامگذاری بزرگراهی در پایتخت به نام شهید سپهبد موسوی