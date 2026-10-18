استاندار قزوین گفت: این استان با داشتن بیش از ۳۵۴ هزار جوان از ساختار جمعیتی پویا و جوانی برخوردار است، اما برای جلوگیری از بسته شدن پنجره جمعیتی باید موانع ازدواج و تسهیلات مسکن برطرف شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین در نشست ستاد ساماندهی جوانان استان قزوین گفت: در حال حاضر ۲۳ درصد از مجموع جمعیت استان را جوانان تشکیل می‌دهند و آمار ۳۵۴ هزار نفری این قشر، گواهی روشن بر ظرفیت بالای سرمایه انسانی و جوانی ساختار جمعیتی در قزوین است که باید به بهترین شکل از این فرصت طلایی صیانت کنیم.

وی به نوسانات شاخص‌های جمعیتی اشاره کرد و افزود: آمار‌های ثبتی نشان می‌دهد که پیوند زناشویی در استان با کاهش هفت و نیم درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده است؛ این روند کاهشی در حوزه‌های اجتماعی هشداردهنده محسوب می‌شود، هرچند تحولات سیاسی و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی نیز می‌تواند بر این شاخص‌ها اثرگذار باشد، اما باید با برنامه‌ریزی هدفمند این آسیب را مهار کرد.

نوذری با ابراز نگرانی از روند نرخ باروری در سطح استان اضافه کرد: شاخص باروری در قزوین نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است و طبق برآورد‌های کارشناسی، چنانچه تدابیر موثری اتخاذ نشود ظرف هشت سال آینده با بسته شدن کامل پنجره جمعیتی مواجه خواهیم شد که این رخداد پیامد‌های ناگواری برای توسعه آینده استان به همراه دارد.

نوذری در ادامه بر ضرورت همراهی شبکه بانکی تاکید کرد و گفت: پیشنهاد روشن ما اجرای دقیق مصوبه شورای عالی بانک‌ها و افزایش سرعت پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان است؛ متاسفانه برخی بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات پیوند زناشویی آن‌گونه که شایسته است پای کار نیستند و همین تاخیر‌ها به نوبه خود بر کاهش رغبت جوانان به ازدواج دامن می‌زند.

وی پشتیبانی همه‌جانبه از جوانان را نیازمند فراتر رفتن از پرداخت وام دانست و یادآور شد: علاوه بر تسهیلات بانکی، تامین سرپناه از اولویت‌های اساسی است و در همین راستا ساخت ۱۰ هزار واحد در قالب نهضت ملی مسکن آماده شده و سایر واحد‌ها نیز سال آینده تحویل متقاضیان خواهد شد، ضمن اینکه در سال ۱۴۰۳ حدود یک هزار و ۵۰۰ قطعه زمین به زوج‌های جوان واگذار شده که در مجموع عملکرد یک تا ۲ سال اخیر، این میزان به چهار هزار قطعه زمین کامل منجر می‌شود و دولت بسته‌های حمایتی مالی برای مادران را نیز در دستور کار دارد.

استاندار قزوین با اشاره به مطلوب بودن وضعیت کلی شاخص طلاق به نسبت جمعیت استان، یادآور شد: نکته اساسی در حوزه پایداری خانواده، زمان وقوع طلاق در سال‌های نخست زندگی مشترک است که باید با بررسی‌های دقیق جامعه‌شناختی و مشاوره‌ای برای پیشگیری از آن چاره‌اندیشی شود.

وی با تاکید بر طراحی یک مدل جامع برای تسهیل ازدواج بیان کرد: قزوین نیازمند اجرای طرحی منسجم و یکپارچه در حوزه مسایل اجتماعی و ازدواج است تا با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، تمام موانع و راهکار‌ها واکاوی و عملیاتی شوند.

نوذری نشاط اجتماعی را پیونددهنده سلامت جسم و روان جوانان دانست و خاطرنشان کرد: توسعه ورزش‌های همگانی به‌ویژه برای جوانان در راس برنامه‌ها قرار دارد و شهرداری‌ها باید با تقویت زیرساخت‌های ورزشی در بوستان‌ها، پارک‌ها و میادین شهری، فضای نشاط و پویایی را برای آحاد جامعه فراهم سازند.

قزوین به مرکز مطالعات رفتاری جوانان نیاز دارد

مظفر علی‌شایی مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین هم گفت: ۲۶ مهرماه آغاز هفته تربیت‌بدنی است و پیش از هر اقدامی، باید آمادگی کاملی برای انجام ماموریت‌های انسانی و ساختن آینده نسل جوان داشته باشیم؛ چراکه درخشش‌ها و افتخارآفرینی‌های جوانان ایران در سطوح بین‌المللی و آسیایی، حاصل هم‌افزایی مسئولان و بروز شایستگی‌های این نسل توانمند است.

وی با ارائه گزارشی از سیمای کلی جوانان استان در سه حوزه جمعیت، ازدواج و طلاق و مشارکت‌های اجتماعی افزود: منابع انسانی باید به سرمایه اجتماعی تبدیل شوند تا مسیر شکوفایی و ابتکارات هموار شود، در حال حاضر ۳۵۴ هزار جوان در استان قزوین زندگی می‌کنند که ۲۳ درصد از کل جمعیت استان را تشکیل می‌دهند و قزوین همچنان استانی جوان به شمار می‌رود.

علی‌شایی با اشاره به روند آماری پیوند خانواده در استان بیان کرد: ثبت وقایع ازدواج از سه هزار و ۲۴۶ مورد در سال گذشته به سه هزار و شش مورد در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده کاهش هفت درصدی است. اشتغال، تامین مسکن مناسب و هزینه‌های معیشتی از موانع اصلی تشکیل خانواده محسوب می‌شوند و عبور از این موانع نیازمند تدوین برنامه‌های عملیاتی و عزم مشترک دستگاه‌های اجرایی است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در خصوص آمار طلاق نیز اضافه کرد: واقعه طلاق از یک هزار و ۴۸۴ مورد در سال گذشته به یک هزار و ۲۰۳ مورد در سال جاری کاهش یافته که افتی ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد، ضمن اینکه در بازه زمانی پنج‌ساله نیز شاهد کاهش ۱۰ درصدی طلاق در استان بوده‌ایم و همچنین در راستای تحکیم بنیان خانواده، ۲۰ مرکز تخصصی مشاوره با نظارت این اداره‌کل در سطح استان فعالیت می‌کنند.

وی ظرفیت تشکل‌های غیردولتی را نقطه قوت استان دانست و گفت: طی ۱۴ سال گذشته ۱۶۵ مجوز سازمان مردم‌نهاد جوانان در استان صادر شده و شبکه‌های تخصصی متعددی در حوزه‌های سلامت اجتماعی، توانمندسازی محلات و دیپلماسی عمومی شکل گرفته است، درخشش سه تشکل قزوین در جشنواره ملی اتفاق و جشنواره عفاف نشان می‌دهد اگر به جوانان اعتماد کنیم، در حل مسایل اجتماعی و تقویت ارتباطات عمومی بازوی توانمندی خواهند بود و علاوه بر این، خانه جوان پونک فعال است و عملیات اجرایی خانه جوان مهرگان نیز آغاز شده است.

علی‌شایی با تشریح ضرورت توجه به سلامت روانی و اجتماعی نسل جوان تاکید کرد: پیشنهاد تاسیس مرکز مطالعات راهبردی و آینده‌نگاری رفتاری جوانان استان قزوین به عنوان یک نیاز مبرم تدوین شده تا به عنوان مرجع تخصصی، حلقه اتصال میان پژوهش، سیاست‌گذاری و اجرا عمل کند، چالش‌هایی، چون اشتغال، مهاجرت، سلامت روان، زیست‌بوم فضای مجازی و تجرد با اقدامات تک‌بعدی درمان نمی‌شوند و این مرکز با رصد داده‌ها، تحلیل علمی و ارائه راهکار‌های کاربردی، مانع از هدررفت منابع و موازی‌کاری دستگاه‌ها خواهد شد.

منبع: استانداری قزوین