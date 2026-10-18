باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش رسانه‌های کانادایی، انفجار و آتش‌سوزی در پایگاه نظامی وین‌رایت در استان آلبرتا، طی شب گذشته به کشته‌شدن دست‌کم هفت نفر منجر شد.

شبکه «گلوبال نیوز» به نقل از منابعی گزارش داد که این انفجار احتمالاً در جریان تمرین تیراندازی با مهمات جنگی رخ داده و در جریان آن، یک خط گاز یا چاه گاز آسیب دیده است.

گزارش‌ها همچنین حاکی است بیش از ۱۲ نفر از نیرو‌های مسلح کانادا با چتر نجات به محل حادثه اعزام شدند تا به نیرو‌های امدادی و مسئولان بهداشتی در مهار پیامد‌های انفجار و آتش‌سوزی کمک کنند. ده‌ها نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.

دیوید مک‌گینتی، وزیر دفاع ملی کانادا با اشاره به ابعاد حادثه گفت که در گذشته نزدیک، مورد مشابهی به خاطر نمی‌آورد.

منبع: گلوبال نیوز