مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش ۱۴ درصدی مصرف سی‌ان‌جی در کشور پس از اصلاح نرخ سوم بنزین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کرامت ویس‌کرمی در گفتگویی، درباره تغییر الگوی مصرف سوخت در کشور پس از اصلاح نرخ سوم بنزین بیان کرد: پس از اعمال نرخ سوم بنزین، میانگین مصرف روزانه سی‌ان‌جی در کشور از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب در مرداد، به حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب در مهر رسیده است.

وی با بیان اینکه مصرف روزانه سی‌ان‌جی در این بازه حدود ۱۴ درصد رشد داشته است، افزود: این افزایش ۲ میلیون مترمکعبی در مصرف سی‌ان‌جی، به‌صورت مستقیم معادل جایگزینی و صرفه‌جویی روزانه نزدیک به ۲ میلیون لیتر بنزین در چرخه سوخت کشور است که تأثیر بسزایی در مدیریت مصرف سوخت و کاهش بار سبد بنزین دارد.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: سی ان جی ، وزارت نفت
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