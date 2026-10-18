باشگاه خبرنگاران جوان - کرامت ویس‌کرمی در گفتگویی، درباره تغییر الگوی مصرف سوخت در کشور پس از اصلاح نرخ سوم بنزین بیان کرد: پس از اعمال نرخ سوم بنزین، میانگین مصرف روزانه سی‌ان‌جی در کشور از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب در مرداد، به حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب در مهر رسیده است.

وی با بیان اینکه مصرف روزانه سی‌ان‌جی در این بازه حدود ۱۴ درصد رشد داشته است، افزود: این افزایش ۲ میلیون مترمکعبی در مصرف سی‌ان‌جی، به‌صورت مستقیم معادل جایگزینی و صرفه‌جویی روزانه نزدیک به ۲ میلیون لیتر بنزین در چرخه سوخت کشور است که تأثیر بسزایی در مدیریت مصرف سوخت و کاهش بار سبد بنزین دارد.

منبع: وزارت نفت