باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان «موسسه روان‌شناسی» در «آکادمی علوم چین» به این نتیجه رسیده‌اند که موسیقی آرام‌بخش پیانو به مغز کمک می‌کند تا سریع‌تر از صدا‌های طبیعت، از حالت استرس بهبود یابد.

در این آزمایش ۱۲۰ جوان شرکت داشتند. در ابتدا، از داوطلبان خواسته شد تا مسائل ریاضی پیچیده‌ای را در زمانی محدود حل کنند تا دچار استرس شوند. پس از آن، شرکت‌کنندگان به موسیقی آرام‌بخش پیانو یا صدا‌های طبیعت (مانند صدای باران، جویبار و آبشار) گوش دادند. پژوهشگران وضعیت روحی، شاخص‌های فیزیولوژیکی و فعالیت مغزی آنان را با استفاده از روش «تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی» (fMRI) ارزیابی کردند.

نتایج نشان داد که موسیقی پیانو در مقایسه با صدا‌های طبیعت، بازگشت از حالت استرس را تسریع می‌کند؛ به طوری که وضعیت عاطفی شرکت‌کنندگان بهبود یافت و ضربان قلب و فعالیت غدد تعریق آنها با سرعت بیشتری به سطح عادی بازگشت.

اسکن‌های fMRI آشکار ساخت که این موسیقی، تعاملات میان بخش‌هایی از مغز را که مسئول درک صدا و تنظیم استرس هستند، تغییر می‌دهد؛ در این میان، «قشر شنوایی»، «اینسولا» (جزیره مغزی) و «تالاموس» نقش‌های کلیدی ایفا می‌کنند. علاوه بر این، تنها دلپذیر بودن صدا مطرح نبود، بلکه ساختار و ترکیب‌بندی موسیقی نیز اهمیت داشت. تغییر متناوب میان بخش‌های تند و کندِ موسیقی به مغز کمک کرد تا از وضعیت استرس به حالت آرامش تغییر وضعیت دهد.

پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند که گوش دادن به موسیقی می‌تواند روشی ساده و در دسترس برای بازیابی وضعیت پس از تجربه‌ی استرس عاطفی باشد.

منبع: Lenta.ru