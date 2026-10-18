نتایج پژوهشی در چین نشان داده است که موسیقی آرام‌بخش پیانو می‌تواند سریع‌تر از صدا‌های طبیعت استرس را کاهش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان «موسسه روان‌شناسی» در «آکادمی علوم چین» به این نتیجه رسیده‌اند که موسیقی آرام‌بخش پیانو به مغز کمک می‌کند تا سریع‌تر از صدا‌های طبیعت، از حالت استرس بهبود یابد.

در این آزمایش ۱۲۰ جوان شرکت داشتند. در ابتدا، از داوطلبان خواسته شد تا مسائل ریاضی پیچیده‌ای را در زمانی محدود حل کنند تا دچار استرس شوند. پس از آن، شرکت‌کنندگان به موسیقی آرام‌بخش پیانو یا صدا‌های طبیعت (مانند صدای باران، جویبار و آبشار) گوش دادند. پژوهشگران وضعیت روحی، شاخص‌های فیزیولوژیکی و فعالیت مغزی آنان را با استفاده از روش «تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی» (fMRI) ارزیابی کردند.

نتایج نشان داد که موسیقی پیانو در مقایسه با صدا‌های طبیعت، بازگشت از حالت استرس را تسریع می‌کند؛ به طوری که وضعیت عاطفی شرکت‌کنندگان بهبود یافت و ضربان قلب و فعالیت غدد تعریق آنها با سرعت بیشتری به سطح عادی بازگشت.

اسکن‌های fMRI آشکار ساخت که این موسیقی، تعاملات میان بخش‌هایی از مغز را که مسئول درک صدا و تنظیم استرس هستند، تغییر می‌دهد؛ در این میان، «قشر شنوایی»، «اینسولا» (جزیره مغزی) و «تالاموس» نقش‌های کلیدی ایفا می‌کنند. علاوه بر این، تنها دلپذیر بودن صدا مطرح نبود، بلکه ساختار و ترکیب‌بندی موسیقی نیز اهمیت داشت. تغییر متناوب میان بخش‌های تند و کندِ موسیقی به مغز کمک کرد تا از وضعیت استرس به حالت آرامش تغییر وضعیت دهد.

پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند که گوش دادن به موسیقی می‌تواند روشی ساده و در دسترس برای بازیابی وضعیت پس از تجربه‌ی استرس عاطفی باشد.

منبع: Lenta.ru

برچسب ها: استرس ، کاهش استرس ، موسیقی ، پیانو
خبرهای مرتبط
ویدئویی زیبا از داخل پیانو و نحوه کارکردن کلید‌های پیانو + فیلم
برگزاری هشتمین فستیوال رقابتی پیانو کلارا
۱۰ راهکار مهم برای کاهش استرس
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استفاده از فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌های دائمی/ پوسیدگی ۱٫۸۴ دندان دانش آموزان ۱۲ ساله کشور
آغاز المپیاد ورزشی مدارس در سراسر کشور/ مشارکت ۶ میلیون دانش‌آموز در المپیاد درون مدرسه‌ای
تاج: با نظر دادگاه هیچ بدهی به شستا نداریم/صلاحیت عربستان برای میزبانی جام ملت‌ها بررسی می شود
توزیع سراسری شیر در مدارس؛ آغاز طرح رفاهی دانش‌آموزان از اواخر مهر
اسبقیان: رژه مدال‌آوران ایران باید مقتدرانه و پرجمعیت باشد
وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموزان، گنجینه‌های طلا و نقره کشور هستند
تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی
کمبود سرمایه‌گذاری اپراتورها عامل اصلی افت کیفیت اینترنت است/ اتصال بیش از ۲ میلیون خانوار به فیبر نوری
آخرین اخبار
کمبود سرمایه‌گذاری اپراتورها عامل اصلی افت کیفیت اینترنت است/ اتصال بیش از ۲ میلیون خانوار به فیبر نوری
تاج: با نظر دادگاه هیچ بدهی به شستا نداریم/صلاحیت عربستان برای میزبانی جام ملت‌ها بررسی می شود
توزیع سراسری شیر در مدارس؛ آغاز طرح رفاهی دانش‌آموزان از اواخر مهر
وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموزان، گنجینه‌های طلا و نقره کشور هستند
تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی
آغاز المپیاد ورزشی مدارس در سراسر کشور/ مشارکت ۶ میلیون دانش‌آموز در المپیاد درون مدرسه‌ای
اسبقیان: رژه مدال‌آوران ایران باید مقتدرانه و پرجمعیت باشد
استفاده از فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌های دائمی/ پوسیدگی ۱٫۸۴ دندان دانش آموزان ۱۲ ساله کشور
آیا سرماخوردگی‌ها نیاز به آنتی‌بیوتیک دارند؟ + فیلم
گیاهی مفید برای مقابله با سنگ کلیه + فیلم
ثبت ۱۲۶ مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در مهرماه
کلید محافظت از قلب در برابر فیبروز پس از حملات قلبی کشف شد
معرفی تبلتی عالی و چندمنظوره توسط آمازون
آمادگی ژاپن برای اعزام کاوشگر به قمر مریخ
عادتی روزانه که سلامت کبد را تهدید می‌کند
عامل پنهانِ کاهش عملکرد رایانه
اسپیس ایکس «مغز‌های انسانی» آزمایشگاهی را برای آزمایش ناسا به فضا فرستاد
آیا نوشیدن چای، قهوه یا شیر در فواصل بین وعده‌های غذایی اشکالی دارد؟
نقش رادیولوژی در تشخیص سریع بیماری/ تمرکز کنگره رادیولوژی بر هوش مصنوعی
جهش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی در سال جنگ
نتایج نهایی «آزمون دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵» منتشر شد
تولید داروی بیماران اس‌ام‌ای در کشور
لبنیات بالاترین میزان جذب کلسیم در بدن/ ساخت ۶۰ درصد از بافت استخوان در کودکی
ارسال بیش از ۱۲ هزار اثر به جشنواره ملی لباس دانش‌آموزی در شرایط جنگی
سیزدهمین المپیاد بین‌المللی هندسه برگزار شد