باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کره جنوبی روز یکشنبه بر ادامه تلاش‌ها برای ازسرگیری گفت‌و‌گو با کره شمالی و دستیابی به همزیستی مسالمت‌آمیز با این کشور تأکید کرد.

هان سونگ‌سوک، نخست‌وزیر کره جنوبی، گفت سئول برای فراهم کردن مقدمات ازسرگیری گفت‌و‌گو‌هایی که مدت‌هاست متوقف شده‌اند، تلاش خواهد کرد.

وی اظهار داشت: «تلاش خواهیم کرد راه را برای گفت‌و‌گو میان کره جنوبی و کره شمالی باز کنیم و مذاکراتی درباره صلح و رفاه مشترک برگزار کنیم.»

نخست‌وزیر کره جنوبی با اشاره به اینکه تقسیم شبه‌جزیره کره به واقعیتی موجود تبدیل شده است، تأکید کرد رنج آوارگان و خانواده‌هایی که از یکدیگر جدا افتاده‌اند، همچنان ادامه دارد.

هان افزود: «تلاش‌های ما برای هموار کردن مسیر همزیستی مسالمت‌آمیز کره جنوبی و کره شمالی نباید متوقف شود.»

دو رقیب دیرینه در آوریل ۲۰۱۸ و در روستای مرزی پانمونجوم، بیانیه تاریخی پانمونجوم را امضا کردند.

با این حال، دو کره همچنان از نظر حقوقی در وضعیت جنگی قرار دارند؛ زیرا جنگ کره در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ با امضای توافق آتش‌بس پایان یافت و هیچ معاهده صلحی میان طرفین منعقد نشد.

لی جه‌میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، از زمان آغاز به کار در ژوئن ۲۰۲۵، سیاستی متفاوت از رویکرد دولت پیشین به ریاست یون سوک‌یول در قبال پیونگ‌یانگ در پیش گرفته است.

از جمله اقدامات دولت لی می‌توان به توقف پخش پیام‌های تبلیغاتی ضد کره شمالی از طریق بلندگو‌های مرزی و ممنوعیت ارسال بالن‌های حامل پیام‌های ضد پیونگ‌یانگ به داخل خاک کره شمالی از سوی فعالان اشاره کرد. این اقدامات با هدف احیای کانال‌های ارتباطی میان دو طرف انجام شده است؛ کانال‌هایی که از دوران ریاست‌جمهوری یون سوک‌یول به حالت تعلیق درآمده بودند.

منبع: یونهاپ