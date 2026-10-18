شرکت سامسونگ از تبلت جدید خود با نام «گلکسی تب اس ۱۲ اولترا» (Galaxy Tab S۱۲ Ultra) رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سامسونگ عرضه تبلت جدید «گلکسی تب اس ۱۲ اولترا» (Galaxy Tab S۱۲ Ultra) را آغاز کرده است؛ دستگاهی که طراحی شده تا از نظر عملکرد و مشخصات فنی، در زمره بهترین تبلت‌های هوشمند قرار گیرد.

بدنه این دستگاه از آلومینیوم و شیشه‌ای مقاوم در برابر ضربه و خط و خش ساخته شده است. این تبلت دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار است، ابعادی معادل ۳۲۶.۳ در ۲۰۸.۵ در ۵.۱ میلی‌متر دارد و وزن آن به ۶۹۲ گرم می‌رسد. همچنین به درگاه سیم‌کارت نانو (Nano-SIM) مجهز بوده و از فناوری سیم‌کارت الکترونیکی (eSIM) برای اتصال به شبکه تلفن همراه پشتیبانی می‌کند.

این تبلت از نمایشگر ۱۴.۶ اینچی Dynamic AMOLED ۲X با وضوح ۲۹۶۰ در ۱۸۴۸ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی حدود ۲۳۹ پیکسل در هر اینچ (ppi) و حداکثر روشنایی ۱۶۰۰ نیت بهره می‌برد.

این دستگاه با بهره‌گیری از سیستم‌عامل اندروید ۱۷ و رابط کاربری One UI ۹، عملکردی عالی ارائه می‌دهد. قلب تپنده آن، پردازنده «مدیاتک دایمنسیتی ۹۵۰۰» (MediaTek Dimensity ۹۵۰۰) است که با فناوری ۳ نانومتری ساخته شده و با پردازنده گرافیکی Mali-G۱ Ultra MC۱۲ همراه شده است. این محصول در نسخه‌هایی با ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت حافظه رم و حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت عرضه می‌شود.

سیستم دوربین پشتی شامل دو لنز (۱۳ مگاپیکسلی و ۸ مگاپیکسلی) است که یکی از آنها لنز فوق‌عریض (Ultra-wide) بوده و قابلیت ضبط ویدیو با کیفیت ۴K را دارد. دوربین جلویی نیز از وضوح ۱۲ مگاپیکسلی برخوردار است. سامسونگ همچنین این تبلت را به درگاه USB Type-C ۳.۲، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، سیستم‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای و یک باتری ۱۱۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ واتی مجهز کرده است.

منبع: gsmarena