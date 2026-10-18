شرکت سامسونگ از تبلت جدید خود با نام «گلکسی تب اس ۱۲ اولترا» (Galaxy Tab S۱۲ Ultra) رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سامسونگ عرضه تبلت جدید «گلکسی تب اس ۱۲ اولترا» (Galaxy Tab S۱۲ Ultra) را آغاز کرده است؛ دستگاهی که طراحی شده تا از نظر عملکرد و مشخصات فنی، در زمره بهترین تبلت‌های هوشمند قرار گیرد.

بدنه این دستگاه از آلومینیوم و شیشه‌ای مقاوم در برابر ضربه و خط و خش ساخته شده است. این تبلت دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب و گرد و غبار است، ابعادی معادل ۳۲۶.۳ در ۲۰۸.۵ در ۵.۱ میلی‌متر دارد و وزن آن به ۶۹۲ گرم می‌رسد. همچنین به درگاه سیم‌کارت نانو (Nano-SIM) مجهز بوده و از فناوری سیم‌کارت الکترونیکی (eSIM) برای اتصال به شبکه تلفن همراه پشتیبانی می‌کند.

این تبلت از نمایشگر ۱۴.۶ اینچی Dynamic AMOLED ۲X با وضوح ۲۹۶۰ در ۱۸۴۸ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، تراکم پیکسلی حدود ۲۳۹ پیکسل در هر اینچ (ppi) و حداکثر روشنایی ۱۶۰۰ نیت بهره می‌برد.

این دستگاه با بهره‌گیری از سیستم‌عامل اندروید ۱۷ و رابط کاربری One UI ۹، عملکردی عالی ارائه می‌دهد. قلب تپنده آن، پردازنده «مدیاتک دایمنسیتی ۹۵۰۰» (MediaTek Dimensity ۹۵۰۰) است که با فناوری ۳ نانومتری ساخته شده و با پردازنده گرافیکی Mali-G۱ Ultra MC۱۲ همراه شده است. این محصول در نسخه‌هایی با ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت حافظه رم و حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت عرضه می‌شود.

سیستم دوربین پشتی شامل دو لنز (۱۳ مگاپیکسلی و ۸ مگاپیکسلی) است که یکی از آنها لنز فوق‌عریض (Ultra-wide) بوده و قابلیت ضبط ویدیو با کیفیت ۴K را دارد. دوربین جلویی نیز از وضوح ۱۲ مگاپیکسلی برخوردار است. سامسونگ همچنین این تبلت را به درگاه USB Type-C ۳.۲، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، سیستم‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای و یک باتری ۱۱۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ واتی مجهز کرده است.

منبع: gsmarena

برچسب ها: سامسونگ ، گلکسی تب ، تبلت سامسونگ ، تبلت جدید
خبرهای مرتبط
مشخصات کلیدی و رندر Galaxy Tab A۷ ۲۰۲۲ فاش شد
عرضه تبلت Galaxy Tab S۸ Ultra برای رقابت با آیپد پرو
شرکت سامسونگ در حال کار روی یک تبلت تاشو است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز المپیاد ورزشی مدارس در سراسر کشور/ مشارکت ۶ میلیون دانش‌آموز در المپیاد درون مدرسه‌ای
استفاده از فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌های دائمی/ پوسیدگی ۱٫۸۴ دندان دانش آموزان ۱۲ ساله کشور
تاج: با نظر دادگاه هیچ بدهی به شستا نداریم/صلاحیت عربستان برای میزبانی جام ملت‌ها بررسی می شود
توزیع سراسری شیر در مدارس؛ آغاز طرح رفاهی دانش‌آموزان از اواخر مهر
اسبقیان: رژه مدال‌آوران ایران باید مقتدرانه و پرجمعیت باشد
وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموزان، گنجینه‌های طلا و نقره کشور هستند
کمبود سرمایه‌گذاری اپراتورها عامل اصلی افت کیفیت اینترنت است/ اتصال بیش از ۲ میلیون خانوار به فیبر نوری
تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی
نتایج یک مطالعه: موسیقی آرام‌بخش پیانو سریع‌تر از صدا‌های طبیعت استرس را کاهش می‌دهد
اخترشناسان نخستین ستاره سبز رنگ را رصد کردند
آخرین اخبار
اخترشناسان نخستین ستاره سبز رنگ را رصد کردند
نتایج یک مطالعه: موسیقی آرام‌بخش پیانو سریع‌تر از صدا‌های طبیعت استرس را کاهش می‌دهد
کمبود سرمایه‌گذاری اپراتورها عامل اصلی افت کیفیت اینترنت است/ اتصال بیش از ۲ میلیون خانوار به فیبر نوری
تاج: با نظر دادگاه هیچ بدهی به شستا نداریم/صلاحیت عربستان برای میزبانی جام ملت‌ها بررسی می شود
توزیع سراسری شیر در مدارس؛ آغاز طرح رفاهی دانش‌آموزان از اواخر مهر
وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموزان، گنجینه‌های طلا و نقره کشور هستند
تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی
آغاز المپیاد ورزشی مدارس در سراسر کشور/ مشارکت ۶ میلیون دانش‌آموز در المپیاد درون مدرسه‌ای
اسبقیان: رژه مدال‌آوران ایران باید مقتدرانه و پرجمعیت باشد
استفاده از فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌های دائمی/ پوسیدگی ۱٫۸۴ دندان دانش آموزان ۱۲ ساله کشور
آیا سرماخوردگی‌ها نیاز به آنتی‌بیوتیک دارند؟ + فیلم
گیاهی مفید برای مقابله با سنگ کلیه + فیلم
ثبت ۱۲۶ مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در مهرماه
کلید محافظت از قلب در برابر فیبروز پس از حملات قلبی کشف شد
معرفی تبلتی عالی و چندمنظوره توسط آمازون
آمادگی ژاپن برای اعزام کاوشگر به قمر مریخ
عادتی روزانه که سلامت کبد را تهدید می‌کند
عامل پنهانِ کاهش عملکرد رایانه
اسپیس ایکس «مغز‌های انسانی» آزمایشگاهی را برای آزمایش ناسا به فضا فرستاد
آیا نوشیدن چای، قهوه یا شیر در فواصل بین وعده‌های غذایی اشکالی دارد؟
نقش رادیولوژی در تشخیص سریع بیماری/ تمرکز کنگره رادیولوژی بر هوش مصنوعی
جهش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی در سال جنگ
نتایج نهایی «آزمون دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵» منتشر شد
تولید داروی بیماران اس‌ام‌ای در کشور