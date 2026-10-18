مردان معمولاً پس از ۶۰ سالگی به سرطان سینه مبتلا می‌شوند و علائم اولیه این بیماری شامل وجود توده در سینه یا زیر بغل، فرورفتگی نوک سینه، تغییرات پوستی و ترشح از نوک سینه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانیدکتر والری لیتوینوف پزشک متخصص در روسیه خاطرنشان کرد که مردان معمولاً پس از ۶۰ سالگی به سرطان سینه مبتلا می‌شوند و این بیماری ممکن است برای مدتی طولانی بدون علامت باقی بماند.

به گفته او، علائم اولیه این بیماری شامل وجود توده در سینه یا زیر بغل، فرورفتگی نوک سینه، تغییرات پوستی و ترشح از نوک سینه است. مردان کمتر از ۱ درصد از کل موارد ابتلا به سرطان سینه را تشکیل می‌دهند؛ با این حال، اغلب زمانی به پزشک مراجعه می‌کنند که بیماری در مراحل پیشرفته قرار دارد، زیرا بسیاری از آنها نمی‌دانند که خودشان نیز ممکن است به این نوع تومور مبتلا شوند.

او توضیح می‌دهد: «مردان نیز دارای بافت سینه هستند، هرچند مقدار آن بسیار کمتر از زنان است. این بافت عمدتاً از مجاری‌ای تشکیل شده که در پشت نوک سینه قرار دارند و تومور‌های بدخیم می‌توانند دقیقاً در همین مجاری ایجاد شوند.»

وی می‌افزاید که این بیماری ممکن است در مراحل اولیه هیچ‌گونه علائمی نداشته باشد. با پیشرفت بیماری، ممکن است توده‌ای ظاهر شود و تغییراتی در شکل یا اندازه سینه، فرورفتگی نوک سینه، یا قرمزی و پوسته‌پوسته شدن پوست رخ دهد. از دیگر علائم هشداردهنده می‌توان به ترشح از نوک سینه اشاره کرد، به‌ویژه اگر این ترشحات خونی باشند. اگرچه وجود این علائم لزوماً به معنای ابتلا به سرطان نیست، اما ایجاب می‌کند که حتماً با پزشک مشورت شود. نباید منتظر شروع درد ماند، زیرا تومور‌های بدخیم ممکن است بدون درد باشند.

اگر پزشک به وجود سرطان مشکوک شود، ممکن است انجام ماموگرافی، سونوگرافی یا سایر آزمایش‌های تشخیصی را تجویز کند. تشخیص قطعی از طریق بررسی نمونه بافتی (بیوپسی) حاصل می‌شود. هرچه تومور زودتر تشخیص داده شود، شانس درمان به‌موقع و مؤثر بیشتر خواهد بود.

منبع: روسیا الیوم

برچسب ها: توده سرطانی ، سرطان سینه ، سرطان ، مردان ، علائم سرطان
خبرهای مرتبط
روش تشخیص خانگی افرادی که مبتلا به سرطان پستان هستند + فیلم
عضو هیات مدیره انجمن انکولوژی ایران مطرح کرد؛
عوامل بروز سرطان معده/ علائم گوارشی را جدی بگیرید
علائم هشدار دهنده سرطان را بشناسید
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز المپیاد ورزشی مدارس در سراسر کشور/ مشارکت ۶ میلیون دانش‌آموز در المپیاد درون مدرسه‌ای
استفاده از فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌های دائمی/ پوسیدگی ۱٫۸۴ دندان دانش آموزان ۱۲ ساله کشور
تاج: با نظر دادگاه هیچ بدهی به شستا نداریم/صلاحیت عربستان برای میزبانی جام ملت‌ها بررسی می شود
توزیع سراسری شیر در مدارس؛ آغاز طرح رفاهی دانش‌آموزان از اواخر مهر
اسبقیان: رژه مدال‌آوران ایران باید مقتدرانه و پرجمعیت باشد
وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموزان، گنجینه‌های طلا و نقره کشور هستند
کمبود سرمایه‌گذاری اپراتورها عامل اصلی افت کیفیت اینترنت است/ اتصال بیش از ۲ میلیون خانوار به فیبر نوری
تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی
نتایج یک مطالعه: موسیقی آرام‌بخش پیانو سریع‌تر از صدا‌های طبیعت استرس را کاهش می‌دهد
اخترشناسان نخستین ستاره سبز رنگ را رصد کردند
آخرین اخبار
اخترشناسان نخستین ستاره سبز رنگ را رصد کردند
نتایج یک مطالعه: موسیقی آرام‌بخش پیانو سریع‌تر از صدا‌های طبیعت استرس را کاهش می‌دهد
کمبود سرمایه‌گذاری اپراتورها عامل اصلی افت کیفیت اینترنت است/ اتصال بیش از ۲ میلیون خانوار به فیبر نوری
تاج: با نظر دادگاه هیچ بدهی به شستا نداریم/صلاحیت عربستان برای میزبانی جام ملت‌ها بررسی می شود
توزیع سراسری شیر در مدارس؛ آغاز طرح رفاهی دانش‌آموزان از اواخر مهر
وزیر آموزش و پرورش: دانش‌آموزان، گنجینه‌های طلا و نقره کشور هستند
تمدید مهلت ثبت‌نام در آزمون تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی
آغاز المپیاد ورزشی مدارس در سراسر کشور/ مشارکت ۶ میلیون دانش‌آموز در المپیاد درون مدرسه‌ای
اسبقیان: رژه مدال‌آوران ایران باید مقتدرانه و پرجمعیت باشد
استفاده از فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌های دائمی/ پوسیدگی ۱٫۸۴ دندان دانش آموزان ۱۲ ساله کشور
آیا سرماخوردگی‌ها نیاز به آنتی‌بیوتیک دارند؟ + فیلم
گیاهی مفید برای مقابله با سنگ کلیه + فیلم
ثبت ۱۲۶ مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در مهرماه
کلید محافظت از قلب در برابر فیبروز پس از حملات قلبی کشف شد
معرفی تبلتی عالی و چندمنظوره توسط آمازون
آمادگی ژاپن برای اعزام کاوشگر به قمر مریخ
عادتی روزانه که سلامت کبد را تهدید می‌کند
عامل پنهانِ کاهش عملکرد رایانه
اسپیس ایکس «مغز‌های انسانی» آزمایشگاهی را برای آزمایش ناسا به فضا فرستاد
آیا نوشیدن چای، قهوه یا شیر در فواصل بین وعده‌های غذایی اشکالی دارد؟
نقش رادیولوژی در تشخیص سریع بیماری/ تمرکز کنگره رادیولوژی بر هوش مصنوعی
جهش ۱.۱۵ نمره‌ای معدل امتحانات نهایی در سال جنگ
نتایج نهایی «آزمون دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵» منتشر شد
تولید داروی بیماران اس‌ام‌ای در کشور