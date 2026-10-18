باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر والری لیتوینوف پزشک متخصص در روسیه خاطرنشان کرد که مردان معمولاً پس از ۶۰ سالگی به سرطان سینه مبتلا می‌شوند و این بیماری ممکن است برای مدتی طولانی بدون علامت باقی بماند.

به گفته او، علائم اولیه این بیماری شامل وجود توده در سینه یا زیر بغل، فرورفتگی نوک سینه، تغییرات پوستی و ترشح از نوک سینه است. مردان کمتر از ۱ درصد از کل موارد ابتلا به سرطان سینه را تشکیل می‌دهند؛ با این حال، اغلب زمانی به پزشک مراجعه می‌کنند که بیماری در مراحل پیشرفته قرار دارد، زیرا بسیاری از آنها نمی‌دانند که خودشان نیز ممکن است به این نوع تومور مبتلا شوند.

او توضیح می‌دهد: «مردان نیز دارای بافت سینه هستند، هرچند مقدار آن بسیار کمتر از زنان است. این بافت عمدتاً از مجاری‌ای تشکیل شده که در پشت نوک سینه قرار دارند و تومور‌های بدخیم می‌توانند دقیقاً در همین مجاری ایجاد شوند.»

وی می‌افزاید که این بیماری ممکن است در مراحل اولیه هیچ‌گونه علائمی نداشته باشد. با پیشرفت بیماری، ممکن است توده‌ای ظاهر شود و تغییراتی در شکل یا اندازه سینه، فرورفتگی نوک سینه، یا قرمزی و پوسته‌پوسته شدن پوست رخ دهد. از دیگر علائم هشداردهنده می‌توان به ترشح از نوک سینه اشاره کرد، به‌ویژه اگر این ترشحات خونی باشند. اگرچه وجود این علائم لزوماً به معنای ابتلا به سرطان نیست، اما ایجاب می‌کند که حتماً با پزشک مشورت شود. نباید منتظر شروع درد ماند، زیرا تومور‌های بدخیم ممکن است بدون درد باشند.

اگر پزشک به وجود سرطان مشکوک شود، ممکن است انجام ماموگرافی، سونوگرافی یا سایر آزمایش‌های تشخیصی را تجویز کند. تشخیص قطعی از طریق بررسی نمونه بافتی (بیوپسی) حاصل می‌شود. هرچه تومور زودتر تشخیص داده شود، شانس درمان به‌موقع و مؤثر بیشتر خواهد بود.

منبع: روسیا الیوم