باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم افتتاحیه بیستمین دوره بازی های آسیایی از ساعت ۱۸ امروز به وقت ژاپن در ورزشگاه میزوهو پارک شهر ناگویا ژاپن آغاز شد و کاروان ورزشی ایران نیز در مراسم رژه حضور یافت.

کاروان کشورمان در این دوره از رقابت ها با ۱۶۶ ورزشکار، شامل ۶۲ زن و ۱۰۴ مرد، در ۱۵ رشته ورزشی عازم ناگویا شده تا در پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی حاضر شود. ترکیب کاروان ایران، طیفی از رشته‌ های انفرادی و تیمی را در بر می‌ گیرد؛ از پارا دوومیدانی و پاراوزنه‌ برداری گرفته تا والیبال نشسته، فوتبال نابینایان، گلبال، پاراشنا و سایر رشته‌ هایی که نمایندگان ایران در آنها برای کسب افتخار به میدان می‌ روند.