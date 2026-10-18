باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مجلس نمایندگان مصر قرار است ساعت ۱۳ به وقت محلی، نشستی اضطراری برای بررسی درخواست عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور این کشور درباره ارائه کمک‌های نظامی به عربستان سعودی برگزار کند.

این نشست یک روز پس از آن برگزار می‌شود که السیسی بر آمادگی مصر برای اتخاذ هرگونه اقدام لازم به‌منظور حفاظت از عربستان تأکید کرد و در عین حال مدعی شد هرگونه مشارکت مصر صرفاً ماهیت دفاعی خواهد داشت.

رئیس‌جمهور مصر با اشاره به ضرورت کسب مجوز پارلمان برای این اقدام، ابراز امیدواری کرد نمایندگان در صورت درخواست عربستان، مجوز لازم را صادر کنند.

منبع: الجزیره