باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمد غفاری خضری، مدیرکل رادیو تعاملی ایران‌صدا درباره راه‌اندازی «باشگاه همصدا» که با هدف شناسایی و استعدادیابی حوزه گویندگی آغاز به‌کار کرده، گفت: «باشگاه همصدا» در راستای یک نیاز قدیمی و ذاتی صداوسیما یعنی جذب استعداد‌ها و نیرو‌های جدید و آموزش آنها ایجاد شد. در این رستا زحماتی نیز در ادوار مختلف کشیده شده است.

غفاری خضری درباره تفاوت «باشگاه همصدا» با تلاش‌های انجام شده در حوزه استعدادیابی در معاونت صدا گفت: دو مولفه است که «باشگاه همصدا» را نسبت به اتفاقات گذشته متفاوت می‌کند. اول اینکه در این باشگاه فقط موضوع استعدادیابی و آموزش مطرح نیست؛ بلکه پذیرفتگان این دوره‌ها ساماندهی خواهند شد و اطلاعات و نمونه صدای خود را در سامانه بارگذاری خواهند کرد. این اطلاعات نیز در اختیار تمام حوزه‌های معاونت‌ها از قبیل صدا، سیما، برون‌مرزی، سیاسی و... قرار می‌گیرد. بنابراین، این اطلاعات صرفاً برای معاونت صدا نیست.

مدیرکل رادیو تعاملی ایران‌صدا ادامه داد: موضوع دوم ساماندهی تیم‌های تولید محتوای مردمی است. در ادوار مختلف بخصوص چند سال اخیر ما شاهد بودیم گاهی اوقات تیم‌های تولید محتوای مردمی از ما در صداوسیما جلوتر عمل می‌کنند و تولیدات جذاب‌تری داشته‌اند. اما نیاز است آنها شناسایی و ساماندهی شوند، تا ما از آنها در موضوعات مختلف به شکل دقیق‌تری استفاده کنیم. بنابراین، ما علاوه‌بر استعدادیابی‌ای که در سراسر کشور می‌کنیم، تیم‌های تولید محتوا را هم ساماندهی و آموزش می‌دهیم.