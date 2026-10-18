باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن با اشاره به نتایج جلسه بررسی روند اجرای طرح‌های مسکن حمایتی با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اظهار کرد: در این جلسه، آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن ملی با کارگزاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، تسهیلات خودمالکی، تأمین زمین برای مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان بررسی شد.

وی با اشاره به عملکرد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در اجرای طرح‌های مسکن ملی افزود: این مجموعه به‌عنوان کارگزار، مسئولیت اجرای حدود ۲۳ هزار واحد مسکونی را بر عهده دارد که تاکنون حدود ۱۳ هزار واحد از این تعداد تحویل شده است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مقرر شد در نیمه دوم سال، تعداد واحدهای افتتاحی این مجموعه از ۳ هزار واحد پیش‌بینی‌شده به حدود ۶ هزار و ۵۰۰ واحد افزایش یابد.

فرهادزاده ادامه داد: در این جلسه، مسائل مربوط به تأمین مالی و مشکلات اجرایی پروژه‌ها بررسی شد و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نیز برای تکمیل واحدهای باقی‌مانده تا پایان سال اعلام آمادگی کرد.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برنامه‌های قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) گفت: این قرارگاه نیز برای افتتاح ۴ هزار و ۲۰۰ واحد در نیمه دوم سال برنامه‌ریزی کرده بود که مقرر شد با افزایش ظرفیت اجرایی، تعداد واحدهای قابل افتتاح به حدود ۷ هزار واحد برسد.

وی افزود: برای پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی پایینی دارند، قرار است با استفاده از الگویی متفاوت، امکان واگذاری زمین به متقاضیان و ساخت مسکن توسط خود مردم فراهم شود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از متقاضیان این پروژه‌ها از جامعه ایثارگران و رزمندگان هستند، مقرر شد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در پیشبرد این طرح‌ها و کمک به تأمین مسکن محرومان مشارکت کند.

تسهیلات خودمالکی با هدف تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام

فرهادزاده در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در بافت‌های شهری اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، تسهیلات خودمالکی شهری بود. اراضی و واحدهای نیمه‌تمام و همچنین ساختمان‌های قدیمی نیازمند بازسازی و مقاوم‌سازی، به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های شهری، خدمات عمومی و ظرفیت‌های اشتغال، می‌توانند نقش مهمی در تأمین مسکن و تحقق سکونت پایدار ایفا کنند.

وی افزود: در همین راستا، مقرر شده است استان‌ها با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه استفاده مردم از تسهیلات خودمالکی را فراهم کنند تا مالکان بتوانند واحدهای نیمه‌تمام خود را تکمیل کرده یا ساختمان‌های فرسوده و ناایمن را بازسازی و مقاوم‌سازی کنند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌تمام در کشور که عملیات ساخت آن‌ها به دلیل مشکلات تأمین مالی متوقف شده است، گفت: افزایش سقف تسهیلات تکمیل این واحدها نیز در دست پیگیری قرار دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سقف تسهیلات موردنظر حدود ۴۰۰ میلیون تومان است و برنامه‌ریزی برای افزایش آن تا ۸۵۰ میلیون تومان در حال بررسی و رایزنی است. مکاتبات لازم نیز با پیگیری وزیر راه و شهرسازی انجام شده، اما افزایش سقف تسهیلات هنوز نهایی نشده است.

تخصیص زمین به ۱۱۹ هزار متقاضی مشمول قانون جوانی جمعیت

فرهادزاده در بخش دیگری از سخنان خود به آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت و گفت: در این حوزه، تاکنون برای حدود ۲۵۰ هزار واحد زمین تأمین شده است؛ همچنین از میان ۳۶۵ هزار متقاضی که شرایط آن‌ها به تأیید نهایی رسیده، تاکنون ۱۱۹ هزار نفر زمین دریافت کرده‌اند و روند تخصیص زمین به سایر مشمولان نیز در استان‌ها ادامه دارد.

وی با اشاره به روند افزایشی تخصیص زمین در ماه‌های اخیر افزود: از اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه، سرعت تخصیص زمین افزایش یافته است. با برگزاری جلسات منظم و پیگیری دستگاه‌های اجرایی و استانی، تلاش می‌کنیم این روند شتاب بیشتری بگیرد و سهم بیشتری از متقاضیان واجد شرایط تعیین تکلیف شوند.

افزایش منابع تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق ملی مسکن به بیش از ۷.۵ همت

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به برنامه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به پروژه‌های مسکن ملی گفت: یکی از محورهای مهم جلسه، تأمین منابع برای پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به ازای هر واحد در پروژه‌هایی بود که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

وی افزود: در برنامه اولیه، تأمین ۵ همت منابع برای این منظور پیش‌بینی شده بود، اما با توجه به بررسی ظرفیت‌های صندوق ملی مسکن و دستور وزیر راه و شهرسازی، مقرر شد این رقم به بیش از ۷.۵ همت افزایش یابد تا امکان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بیش از ۳۵ هزار متقاضی در سال جاری فراهم شود.

فرهادزاده با اشاره به تسهیلات حمایتی برای دهک‌های یک تا چهار درآمدی و مددجویان نهادهای حمایتی اظهار کرد: تاکنون حدود ۷ همت از محل منابع صندوق ملی مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید برای حمایت از این گروه‌ها تأمین شده است که می‌تواند حدود ۱۵ هزار متقاضی را پوشش دهد.

وی ادامه داد: علاوه بر این منابع، مقرر شده است سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید برای تأمین تسهیلات حمایتی گروه دیگری از متقاضیان اقدام کنند. بر این اساس، تأمین ۵ همت از سوی سازمان ملی زمین و مسکن و ۲.۵ همت از سوی شرکت عمران شهرهای جدید برای حمایت از مددجویان و متقاضیان واجد شرایط در دستور کار قرار گرفته است.

تأمین زمین در ۱۴۰۰ روستا و برنامه‌ریزی برای شهرهای کوچک و میانی

فرهادزاده با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تأمین زمین در شهرهای کوچک و میانی و مناطق روستایی گفت: یکی از اهداف مورد تأکید در قانون برنامه هفتم توسعه، فراهم کردن زمینه مهاجرت معکوس و بازگشت جمعیت به مناطق بومی است. در همین راستا، تأمین زمین در روستاها و شهرهای کوچک و میانی با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: تاکنون برای حدود ۲۳۰ هزار قطعه زمین در بیش از هزار و ۴۰۰ روستای کشور ظرفیت تأمین زمین فراهم شده و فراخوان‌های لازم نیز برای ثبت‌نام متقاضیان منتشر شده است. در حال حاضر سامانه ثبت‌نام برای روستاهایی که ظرفیت باقی‌مانده دارند، باز است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند درخواست خود را ثبت کنند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تاکنون بیش از ۸۰ هزار ثبت‌نام در طرح تأمین زمین روستایی انجام شده است. در شهرهای کوچک و میانی نیز پس از آماده‌سازی اولیه اراضی و تأمین مقدمات لازم برای ایجاد زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و تصویب موضوع در شورای مسکن استان، فراخوان ثبت‌نام متقاضیان انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ثبت‌نام بدون پشتوانه اجرایی گفت: هدف این است که ثبت‌نام‌ها بر اساس ظرفیت واقعی زمین و امکان اجرای پروژه‌ها انجام شود تا مردم وارد فرآیندهای طولانی و بلاتکلیف نشوند. از این رو، هرجا زمین تأمین شده و امکان اجرای طرح وجود داشته باشد، ثبت‌نام متقاضیان جدید در دستور کار قرار می‌گیرد.

فرهادزاده خاطرنشان کرد: تأمین زمین تنها یکی از روش‌های تولید مسکن است و باید در کنار آن از ظرفیت خودمالکی، نوسازی بافت‌های فرسوده، مقاوم‌سازی ساختمان‌های ناایمن و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام نیز استفاده شود. در این چارچوب، مالکان می‌توانند با بهره‌گیری از تسهیلات و ضوابط ساخت‌وساز، نسبت به احداث یا بازسازی واحدهای مسکونی اقدام کنند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت ساماندهی فرآیند ثبت‌نام در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن (تم) گفت: این سامانه باید بر اساس ظرفیت‌های اجرایی و زمین‌های تأمین‌شده فعالیت کند. همچنین بررسی نیاز واقعی متقاضیان و میزان تمایل آن‌ها به استفاده از روش‌های مختلف تأمین مسکن، از جمله خودمالکی، نوسازی بافت فرسوده، مسکن روستایی و پروژه‌های مبتنی بر تأمین زمین، می‌تواند در قالب فرآیندی جداگانه انجام شود تا برنامه‌ریزی‌ها متناسب با نیاز مردم و ظرفیت‌های موجود صورت گیرد.