رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی، خواستار تدوین ۶ بسته سیاستی عملیاتی ظرف سه ماه برای رفع موانع شش گانه تولید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهرام شکوری روز یکشنبه در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از موانع داخلی پیش روی تولید، اظهار کرد: تولیدکننده ایرانی علاوه بر فشار‌های خارجی ناشی از تحریم‌ها و جنگ با محدودیت‌هایی در داخل کشور مواجه است که بخش مهمی از آنها ریشه در تصمیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی دارد و اصلاح آنها نیازمند اقدام جدی و مسئولانه است.

وی ادامه داد: محور انرژی، تامین مالی، شرایط کلان اقتصادی، مقررات، سیاست‌های ارزی و اینترنت از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه امروز باید عملکرد خود را ارزیابی کنیم، گفت: باید ببینیم اتاق بازرگانی تا چه اندازه توانسته است از ظرفیت‌های کارشناسی، مالی و تشکلی خود برای رفع موانع تولید و اثرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی استفاده کند.

وی عنوان کرد: سرمایه‌گذاری در کارخانه، معدن، ماشین‌آلات و نیروی انسانی بدون دسترسی پایدار به زیرساخت‌های ضروری نمی‌تواند به تولید مستمر منجر شود ضمن اینکه ناترازی انرژی یکی از چالش‌های جدی بخش تولید است.

شکوری خاطر نشان کرد: هنگام توقف فعالیت کارخانه‌ها، هزینه‌هایی مانند حقوق کارگران، اقساط بانکی و تعهدات تحویل کالا همچنان پابرجا می‌ماند بنابراین، سیاست‌گذاری در حوزه انرژی باید آثار اقتصادی محدودیت برق، گاز و سوخت بر بنگاه‌ها را به‌طور جدی در نظر بگیرد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه تامین مالی به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیگر موانع تولید است گفت: تسهیلات ارزان‌قیمت زمانی حمایت موثر از تولید محسوب می‌شود که در دسترس تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد.

این مقام مسئول عنوان کرد: همچنین در کنار محدودیت‌های بین‌المللی، چندنرخی بودن ارز و تغییرات مکرر مقررات نیز می‌تواند انگیزه صادرکنندگان را تضعیف کند ضمن اینکه اصلاح سیاست‌های ارزی، شفافیت در بازگشت ارز و برخورد با تخلفات واقعی امری ضروری است.

وی، تورم، کاهش قدرت خرید مشتریان، تعدد بخشنامه‌ها، فرایند‌های پیچیده صدور مجوز و تفسیر‌های متفاوت از مقررات را از عواملی دانست که فعالیت اقتصادی را دشوار می‌کنند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اینکه بسیاری از نمایندگان اتاق در کمیسیون‌ها، تشکل‌ها و شورا‌های تصمیم‌گیری اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند، تصریح کرد: مساله اصلی این است که این فعالیت‌ها تا چه اندازه از پشتیبانی سازمان‌یافته، پژوهش‌های معتبر و تیم‌های کارشناسی توانمند برخوردار بوده‌اند.

وی افزود: نمایندگان اتاق در نهاد‌های تصمیم‌گیر باید بتوانند با اتکا به پشتوانه علمی و کارشناسی، پیشنهاد‌های موثر ارائه کنند و درباره نتایج فعالیت‌های خود گزارش دهند. حضور در شورا‌ها زمانی اثربخش است که به اصلاح سیاست‌ها و حل مسائل بخش خصوصی منجر شود.

شکوری عنوان کرد: اتاق بازرگانی نباید صرفا به نگهداری منابع مالی یا توسعه دارایی‌های خود بسنده کند، بلکه باید با استفاده از این ظرفیت‌ها، قدرت کارشناسی و توان اثرگذاری خود بر سیاست‌های اقتصادی را افزایش دهد.

سه مطالبه برای افزایش اثربخشی اتاق بازرگانی

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه، سه مطالبه مشخص را برای تقویت نقش اتاق در حمایت از تولید مطرح کرد و گفت: نخست، تدوین شش بسته سیاستی عملیاتی ظرف سه ماه برای رفع موانع شش‌گانه تولید با تعیین راهکار اجرایی و زمان‌بندی مشخص و دوم پشتیبانی کارشناسی و پژوهشی از نمایندگان اتاق در نهادهای حاکمیتی و تصمیم‌گیر و ارائه گزارش عملکرد آنها هر سه ماه یک‌بار، با هدف ارزیابی پیشنهادهای ارائه‌شده است.

وی گفت: موضوع سوم تخصیص بخشی از منابع مازاد قابل تخصیص، با حفظ تعهدات و ذخایر ضروری، به تقویت تشکل‌ها، پژوهش‌های کاربردی، توسعه صادرات، گسترش بازارها و اصلاح سیاست‌های اقتصادی است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت ایفای نقش فعال‌تر اتاق بازرگانی در رفع موانع تولید خاطرنشان کرد: معیار ارزیابی عملکرد اتاق باید میزان اثرگذاری آن بر حل مشکلات فعالان اقتصادی و تبدیل ظرفیت‌های مالی، تخصصی و تشکلی به نتایج ملموس باشد.

شکوری گفت: تولیدکننده ایرانی قرار نیست فقط زنده بماند؛ بلکه باید سرمایه‌گذاری کند، اشتغال ایجاد کند، صادرات داشته باشد و به توسعه کشور کمک کند.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: اتاق بازرگانی ، اتاق ایران
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