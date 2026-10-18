باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آیا رای داور در دادگاه قابل ابطال است؟ + فیلم

در مراکز قضایی به جز موارد خاص، رای داور قطعی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن مقدس، معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضائیه در برنامه تلویزیونی گفت: رای داور قطعی است، مگر در موارد خاص قانونی که امکان ابطال وجود دارد.

مطالب مرتبط
آیا رای داور در دادگاه قابل ابطال است؟ + فیلم
young journalists club

جزئیات پرونده جنایت تروریست‌ها در طبرسی مشهد + فیلم

آیا رای داور در دادگاه قابل ابطال است؟ + فیلم
young journalists club

پایان راه جاسوسی که به وعده‌های دشمن دلخوش کرده بود + فیلم

آیا رای داور در دادگاه قابل ابطال است؟ + فیلم
young journalists club

بازداشت ۵ هزار دانش‌آموز فرانسوی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
انفجار در پایگاه نظامی کانادا با ۷ کشته و ده‌ها زخمی + فیلم
۴۵۷

انفجار در پایگاه نظامی کانادا با ۷ کشته و ده‌ها زخمی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا + فیلم
۴۰۳

تظاهرات ضد ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
 از فرانسه تا سراسر اروپا؛ موج اعتراضات دانشجویی در حال تسخیر خیابان‌های اروپا + فیلم
۳۶۴

 از فرانسه تا سراسر اروپا؛ موج اعتراضات دانشجویی در حال تسخیر خیابان‌های اروپا + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم
۳۰۸

راهکاری ساده برای چاق نشدن زیاد جویدن غذا است + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
اتحاد رمز پیروزی + فیلم
۲۷۵

اتحاد رمز پیروزی + فیلم

۲۶ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha