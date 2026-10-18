باشگاه خبرنگاران جوان - یک چهره مشهور درگیر حاشیه‌ای می‌شود و موجی از محکومیت به راه می‌افتد. یک سیاستمدار سخنی می‌گوید و هزاران نفر درباره انگیزه‌ها و شخصیتش حکم صادر می‌کنند. ویدئویی چندثانیه‌ای از رفتار یک شهروند منتشر می‌شود و کاربران، پیش از آنکه از زمینه ماجرا چیزی بدانند، درباره زندگی و منش او تصمیم می‌گیرند. در فضای عمومی، از کامنت‌گذاشتن و افشاگری تا نقد سیاسی و داوری درباره روابط خصوصی افراد، قضاوت‌کردن به یکی از فعالیت‌های دائمی تبدیل شده است.

البته هر نقدی تخریب نیست و هر افشاگری‌ای را نمی‌توان به میل بیمارگونه به محکوم‌کردن دیگران نسبت داد. نقد رفتار صاحبان قدرت، افشای فساد و مطالبه پاسخ‌گویی می‌تواند ضرورتی اجتماعی باشد. مسئله از جایی آغاز می‌شود که قضاوت از بررسی یک رفتار مشخص فراتر می‌رود و به صدور حکم درباره تمام شخصیت فرد تبدیل می‌شود؛ یا وقتی همان معیاری که برای دیگری به کار می‌بریم، هنگام ارزیابی رفتار خودمان ناگهان انعطاف‌پذیر می‌شود.

چرا در بسیاری از موقعیت‌ها، خطای دیگران را نشانه شخصیتشان می‌دانیم، اما برای رفتار مشابه خودمان توضیح و عذر پیدا می‌کنیم؟ چرا گاهی محکوم‌کردن دیگران آسان‌تر از بررسی سهم خودمان در خطاهاست؟

دیگری را با رفتارش می‌سنجیم، خودمان را با نیت‌هایمان

یکی از توضیح‌های شناخته‌شده در روان‌شناسی اجتماعی، تفاوت میان نحوه تفسیر رفتار خود و دیگران است. وقتی رفتار دیگری را می‌بینیم، معمولاً اطلاعات محدودی در اختیار داریم: یک جمله، یک تصمیم، یک تصویر یا نتیجه یک عمل. در مقابل، درباره خودمان به خاطرات، نیت‌ها، فشار‌های محیطی و مجموعه‌ای از توضیحات دسترسی داریم که رفتارمان را برای خودمان قابل‌فهم‌تر می‌کند.

فردی که در صف از نوبت دیگران جلو می‌زند، ممکن است از نگاه ناظران بی‌ملاحظه باشد؛ اما اگر خودمان همین کار را انجام دهیم، احتمال دارد آن را با عجله، ضرورت یا شرایط خاص توجیه کنیم. رفتار در دو موقعیت مشابه است، اما تفسیر ما از آن یکسان نیست.

بااین‌حال، این تفاوت را نباید قانونی قطعی درباره ذهن انسان دانست. یک فراتحلیل در سال ۲۰۰۶، با بررسی ۱۷۳ مطالعه، نشان داد که فرضیه کلاسیک «تفاوت اسناد کنشگر و مشاهده‌گر» به شکل عمومی و فراگیر تأیید نمی‌شود و شدت آن به نوع رویداد و شرایط مشاهده بستگی دارد. بنابراین، توضیح دقیق‌تر این است که انسان‌ها در برخی موقعیت‌ها به اطلاعات مربوط به خود و دیگران وزن متفاوتی می‌دهند؛ نه اینکه همیشه خود را با نیت و دیگران را با رفتار قضاوت کنند. این تفاوت وقتی اهمیت اخلاقی پیدا می‌کند که فرد برای خودش استثنا قائل شود. او برای رفتار دیگری یک اصل کلی می‌سازد، اما رفتار خودش را موردی خاص می‌داند که باید جداگانه بررسی شود. دیگری دروغ گفته است، پس دروغگوست؛ من دروغ گفته‌ام، چون شرایط پیچیده بود. دیگری عصبانی شده است، پس کنترل ندارد؛ من عصبانی شده‌ام، چون حقم را نادیده گرفته‌اند.

به این ترتیب، قضاوت درباره دیگران به‌جای آنکه معیاری برای سنجش رفتار باشد، به ابزاری برای حفظ تصویری مطلوب از خود تبدیل می‌شود.

محکوم‌کردن دیگری چگونه به اعتبار اجتماعی تبدیل می‌شود؟

قضاوت اخلاقی همیشه فقط درباره تشخیص درست و غلط نیست. گاهی این قضاوت راهی برای نشان‌دادن جایگاه خودمان نیز هست.

وقتی فردی رفتار دیگری را محکوم می‌کند، ممکن است هم‌زمان این پیام را به اطرافیان منتقل کند که خودش به اصول اخلاقی پایبند است. محکوم‌کردن فساد، بی‌عدالتی یا دروغ‌گویی می‌تواند به اعلام موضع اخلاقی و کسب اعتبار اجتماعی منجر شود، حتی اگر رفتار شخصی فرد با همان معیار‌ها سازگار نباشد.

پژوهشی منتشرشده در British Journal of Psychology در سال ۲۰۲۳، با استفاده از داده‌های چندملیتی و آزمایش‌های رفتاری، نشان داد که در برخی شرایط، افرادی که انگیزه بیشتری برای مدیریت شهرت خود دارند، خطا‌های اخلاقی دیگران را سخت‌گیرانه‌تر از خطا‌های خود ارزیابی می‌کنند. در این وضعیت، نشان‌دادن حساسیت اخلاقی ممکن است آسان‌تر از پایبندی عملی به همان معیار‌ها باشد.

این یافته به معنای آن نیست که هرکس از رفتار نادرستی انتقاد می‌کند، در حال نمایش اخلاقی خود است. چنین نتیجه‌ای هم نادرست است و هم راهی ساده برای بی‌اعتبارکردن منتقدان فراهم می‌کند. مسئله، انگیزه‌ای است که گاهی در پس محکومیت قرار می‌گیرد: فرد به‌جای تمرکز بر اصلاح رفتار نادرست، از آن برای تثبیت برتری اخلاقی خود استفاده می‌کند.

در شبکه‌های اجتماعی، این امکان تقویت شده است. موضع‌گیری اخلاقی نه‌فقط بیان یک داوری، بلکه محتوایی قابل انتشار و ارزیابی عمومی است. واکنش‌های دیگران می‌توانند به فرد احساس تعلق به یک گروه یا برخورداری از اعتبار اخلاقی بدهند. در چنین فضایی، محکوم‌کردن ممکن است پیش از بررسی شواهد اتفاق بیفتد؛ زیرا سرعت اعلام موضع، گاهی از دقت در فهم ماجرا مهم‌تر می‌شود.

چرا درباره خطای دیگران سخت‌گیرتر می‌شویم؟

پاسخ فقط در تفاوت اطلاعات یا میل به کسب اعتبار خلاصه نمی‌شود. هیجان‌ها و تعلقات گروهی نیز بر قضاوت اثر می‌گذارند.

خشم، برای مثال، می‌تواند شدت محکومیت اخلاقی را افزایش دهد. پژوهشی درباره رابطه هیجان‌ها و دورویی اخلاقی نشان داد که خشم در موقعیت‌های آزمایش‌شده، تمایل به قضاوت سخت‌گیرانه‌تر درباره دیگران نسبت به خود را افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که احساس گناه چنین اثری نداشت و در آن مطالعات، این گرایش را کاهش داد.

این یافته اهمیت یک تمایز را روشن می‌کند: احساس خشم از یک رفتار نادرست، به‌خودی‌خود نشانه خطا نیست. اما خشم می‌تواند فاصله میان دیدن یک رفتار و صدور حکم درباره فرد را کوتاه کند. وقتی فرد خشمگین است، ممکن است پیچیدگی موقعیت را کمتر ببیند، توضیحات جایگزین را نادیده بگیرد و مجازات را مهم‌تر از فهم ماجرا بداند.

تعلق گروهی نیز همین ظرفیت را دارد. رفتار نادرست فردی از گروه رقیب ممکن است نشانه فساد کل آن گروه تلقی شود، درحالی‌که رفتار مشابه فردی از گروه خودمان با توضیحاتی مانند فشار، اشتباه یا شرایط استثنایی مواجه شود. در این وضعیت، معیار اخلاقی دیگر مستقل از هویت افراد عمل نمی‌کند؛ وابستگی گروهی بر نحوه تفسیر رفتار اثر می‌گذارد.

این سازوکار در سیاست‌زدگی آشکارتر است. یک اقدام ممکن است صرفاً به دلیل انتساب به گروه سیاسی مطلوب یا نامطلوب، دو ارزیابی کاملاً متفاوت دریافت کند. افراد گاهی بیش از آنکه درباره خود رفتار داوری کنند، درباره این تصمیم می‌گیرند که چه کسی آن را انجام داده است.

البته هر اختلافی در ارزیابی به معنای دورویی نیست. تفاوت شرایط و پیامد‌ها ممکن است تفاوت در داوری را توجیه کند. معیار دوگانه زمانی شکل می‌گیرد که تفاوت در هویت فرد، بدون دلیل مرتبط و قابل دفاع، به تفاوت در معیار اخلاقی منجر شود.

از نقد رفتار تا محاکمه شخصیت

یکی از مشکلات فرهنگ قضاوت، عبور سریع از ارزیابی عمل به ارزیابی تمام شخصیت است. فردی خطایی می‌کند و به‌جای آنکه درباره همان خطا، شواهد و مسئولیتش بحث شود، مجموعه‌ای از احکام درباره زندگی شخصی، گذشته و انگیزه‌های او مطرح می‌شود.

این مسئله در قضاوت درباره چهره‌های مشهور و کاربران عادی، هر دو دیده می‌شود. انتشار یک اشتباه ممکن است به مجوزی برای ورود به تمام جنبه‌های زندگی فرد تبدیل شود؛ گویی خطای او نه فقط مستلزم پاسخ‌گویی، بلکه به معنای سلب حق برخورداری از حریم خصوصی، احترام یا امکان اصلاح است.

این رویکرد دو پیامد دارد. نخست، دقت قضاوت را کاهش می‌دهد؛ زیرا به‌جای بررسی شواهد مربوط به یک رفتار، درباره شخصیتی کلی حکم صادر می‌شود. دوم، مرز میان پاسخ‌گویی و تحقیر را از میان می‌برد. پاسخ‌گویی مستلزم روشن‌شدن حقیقت، تعیین مسئولیت و در صورت لزوم جبران خسارت است. تحقیر، در مقابل، ممکن است از محکومیت رفتار فراتر برود و به هدف‌گرفتن منزلت فرد تبدیل شود.

این تمایز به معنای تعطیل‌کردن نقد نیست. هرچه قدرت و اثرگذاری فرد بیشتر باشد، ضرورت بررسی رفتار و مطالبه پاسخ‌گویی نیز می‌تواند بیشتر باشد. اما جدیت نقد با شدت توهین سنجیده نمی‌شود؛ با کیفیت شواهد، دقت استدلال و تناسب داوری با رفتار سنجیده می‌شود.

سنت دینی؛ نقد دیگران پیش از دیدن خود

در منابع اسلامی نیز مسئله عیب‌جویی و غفلت از خطا‌های خود، موضوعی اخلاقی است. در قرآن آمده است:

«وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ»؛ وای بر هر عیب‌جوی طعنه‌زننده. (همزه، ۱)

این آیه را نباید به معنای ممنوعیت هرگونه نقد یا افشای خطا فهمید. عیب‌جویی و طعنه‌زنی با نقد مستند و مطالبه پاسخ‌گویی یکسان نیستند. نکته اخلاقی آنجاست که سخن‌گفتن درباره عیب دیگری می‌تواند از بررسی حقیقت فاصله بگیرد و به وسیله‌ای برای تحقیر و تخریب تبدیل شود.

در سخنی منسوب به امام علی (ع) آمده است:

«مَنْ نَظَرَ فِی عَیْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَیْبِ غَیْرِهِ»

کسی که به عیب خود بنگرد، از پرداختن به عیب دیگران بازمی‌ماند.

مقصود را نباید کناره‌گیری از نقد اجتماعی دانست. اگر هر فردی فقط به اصلاح خود بپردازد و درباره فساد، تبعیض یا سوءاستفاده از قدرت سکوت کند، مسئولیت اجتماعی نیز آسیب می‌بیند. این سخن را می‌توان هشداری درباره یک عدم‌تعادل اخلاقی دانست: کسی که همواره در جایگاه داور می‌ایستد، ممکن است از جایگاه متهم و پاسخ‌گو بودن خود غافل شود.

خودنگری در این معنا، جایگزین نقد دیگری نیست؛ معیاری برای سنجش انصاف در آن است. پیش از محکوم‌کردن یک رفتار، باید پرسید آیا همان معیار را درباره رفتار مشابه خود نیز به کار می‌برم؟ آیا شواهد کافی دارم؟ آیا درباره یک عمل مشخص داوری می‌کنم یا از آن برای بی‌اعتبارکردن یک انسان استفاده می‌کنم؟

دشواری اصلی، دیدن عیب خود است

قضاوت درباره دیگران همیشه نادرست نیست. جامعه بدون امکان نقد، افشای تخلف و مطالبه پاسخ‌گویی نمی‌تواند از خود محافظت کند. مشکل از جایی آغاز می‌شود که فرد برای دیگری معیار‌هایی سخت‌گیرانه می‌سازد، اما برای خودش مجموعه‌ای از استثنا‌ها نگه می‌دارد.

خودنگری اخلاقی نیز صرفاً به معنای پذیرفتن این جمله نیست که «من هم عیب‌هایی دارم». مسئله این است که فرد حاضر باشد معیارهایش را در موقعیت‌هایی به کار ببرد که به زیان تصویر مطلوب او از خودش تمام می‌شوند.

در نهایت، پرسش تعیین‌کننده این نیست که آیا دیگران خطا می‌کنند؛ روشن است که می‌کنند. پرسش این است که آیا حساسیت اخلاقی ما به اصلاح رفتار نادرست منجر می‌شود یا فقط فرصتی برای محکوم‌کردن دیگران فراهم می‌کند.

اگر نقد ما دقیق، مستند و متناسب باشد، می‌تواند بخشی از مسئولیت اجتماعی باشد. اما اگر همان نقد به ابزاری برای اثبات برتری خودمان تبدیل شود، ممکن است بیش از آنکه عیب دیگری را روشن کند، از عیبی در شیوه قضاوت خودمان پرده بردارد.

منبع: خبرآنلاین