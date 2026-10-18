فرمانده انتظامی استان زنجان از دستگیری فردی خبر داد که با استفاده از مدارک سرقتی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مرتضی عباسی روز یکشنبه گفت: در پی دریافت گزارش ها و شکایتهای متعدد شهروندان مبنی بر وقوع کلاهبرداری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان زنجان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۳ رجایی با انجام اقدامات پلیسی و بررسی های تخصصی موفق به شناسایی متهم شده و پس از هماهنگی قضایی او را در یک عملیات هدفمند دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه متهم در بازجویی های صورت گرفته به استفاده از مدارک سرقتی در ارتکاب جرائم اعتراف کرده است، تصریح کرد: تاکنون ۷۰ نفر در ارتباط با این پرونده اعلام شکایت کرده اند و بررسی ابعاد مختلف پرونده و شناسایی سایر جرائم احتمالی متهم در دستور کار پلیس قرار دارد.

عباسی با تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت اقتصادی جامعه از شهروندان خواست، در انجام معاملات و مبادلات مالی هویت و اصالت مدارک طرف مقابل را به دقت بررسی کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به مراجع انتظامی اطلاع دهند.

برچسب ها: کلاهبرداری ، سرقت
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