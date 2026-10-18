باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد باقر لاریجانی رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر یک لیوان شیر حدود ۳۰۰ واحد کلسیم دارد و افراد برای تأمین کلسیم مورد نیاز روزانه باید حداقل دو لیوان شیر در روزمره کنند.

به گفته وی، بیماری پوکی استخوان بر خلاف آنچه که در فضای مجازی منتشر شده درمان دارد و متخصصان از درمان‌های پایه مثل کلسیم و ویتامین استفاده می کنند. برای افرادی که مبتلا به پوکی استخوان شده اند درمان‌هایی وجود دارد که تولید داخل هستند.

وی ادامه داد: در فضای مجازی شایع شده است که مصرف عسل یا سنجد تامین کننده کلسیم مورد نیاز بدن برای پیشگیری از مشکلات استخوانی است که این موضوع کاملا علمی نیست و سوال در بین متخصصان ایجاد می‌کند، اما به طور کلی سلامت این مواد غذایی نفی نشده است.