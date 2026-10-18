باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - صد‌ها فلسطینی روز یکشنبه در مراسم تشییع پیکر‌های ۷۵ نفر، از جمله زنان و کودکان، شرکت کردند که بقایای آنان طی هفته‌های اخیر از زیر آوار خانه‌های ویران‌شده در محله الدرج شهر غزه خارج شده بود.

این پیکر‌ها پس از مراسمی که از مقابل باشگاه ورزشی الدرج آغاز شد، در گورستان شیخ رضوان به خاک سپرده شدند. بقایای شهدا که با پرچم فلسطین پوشانده شده بود، شامگاه شنبه در محل مراسم قرار گرفت تا خانواده‌های آنان با عزیزانشان وداع کنند.

عبدالله المجدلاوی، مدیر روابط عمومی و رسانه‌های سازمان دفاع مدنی غزه، اعلام کرد این شهدا به حدود ۲۰ خانواده فلسطینی تعلق داشتند. به گفته وی، خانه‌هایی که این افراد در آن حضور داشتند، در ماه‌های نخست جنگ اسرائیل علیه غزه بمباران شده بودند و برخی شهدا نیز به این ساختمان‌ها پناه برده بودند.

عملیات بیرون آوردن پیکر‌ها به دلیل کمبود تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین با دشواری روبه‌روست. این عملیات از ۱۹ ژوئیه در چارچوب مرحله دوم طرح دفاع مدنی برای جست‌وجوی پیکر‌های مدفون زیر آوار آغاز شده است. در این مرحله، قرار است ۱۴۷ ساختمان ویران‌شده در شهر غزه و مناطق شمالی و مرکزی نوار غزه بررسی شود؛ مناطقی که احتمال می‌رود پیکر‌های ۱،۰۷۲ نفر زیر آوار آنها مدفون باشد.

محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی غزه، پیش‌تر اعلام کرده بود بیش از ۸ هزار فلسطینی همچنان مفقود هستند و بیرون آوردن پیکر‌های آنان با امکانات موجود ممکن است حدود هشت سال طول بکشد.

از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، بیش از ۷۴ هزار فلسطینی شهید و بیش از ۱۷۵ هزار نفر زخمی شده‌اند و حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های غیرنظامی غزه تخریب شده است.

منبع: آناتولی