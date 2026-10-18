باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - نورپردازی گسترده و پرنور برج‌های بلندمرتبه در منطقه ۲۲ تهران، در شرایطی که بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف برق تأکید می‌شود، ضرورت نظارت بر نحوه مصرف انرژی در ساختمان‌ها را مطرح کرده است.

در حالی که شهروندان بار‌ها به مدیریت مصرف برق و پرهیز از مصارف غیرضروری توصیه می‌شوند، این پرسش مطرح است که توانیر چه ضوابط و نظارتی بر مصرف برق برای نورپردازی نمای ساختمان‌های بلندمرتبه وجود دارد؟

صرفه‌جویی در مصرف انرژی تنها با توصیه به مردم محقق نمی‌شود و لازم است نهاد‌های مسئول، ضمن بررسی چنین مواردی، نسبت به رعایت ضوابط مصرف برق و جلوگیری از مصارف غیرضروری نیز نظارت داشته باشند.