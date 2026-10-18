باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا پورسان ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۱۲:۰۸ امروز، حادثه سقوط یک کارگر ۶۵ ساله از طبقه هفتم یک ساختمان نیمه‌کاره به داخل چاله آسانسور در محدوده جانبازان رشت، مسیر منتهی به میدان امام حسین (ع)، کوچه پسندیده گزارش شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند و وضعیت مصدوم را مورد بررسی قرار دادند، اما این کارگر به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان تصریح کرد: پس از بررسی شرایط حادثه و مشورت با پزشک مرکز، صحنه به عوامل نیروی انتظامی تحویل داده شد.