موسوی گفت: بی‌تفاوتی در مواجهه با مطالبات ارباب‌رجوع به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و امور مردم باید دقیق، هوشمندانه و بدون معطلی پیگیری و انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید فاضل موسوی روز یکشنبه در آیین بیست‌وهفتمین جشنواره شهید رجایی استان البرز که روی عرشه پل B۱ (بزرگراه شمالی کرج) برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت کلان کشور نسبت به دغدغه‌ها، معیشت و مسائل صنفی کارکنان دولت آگاهی و دغدغه کامل دارد و تلاش‌ها برای ترمیم و بهبود این شرایط ادامه دارد اما پرداختن به این مطالبات نباید دستگاههای اجرایی را از رسالت بنیادین خود یعنی گره‌گشایی از کار مردم غافل کند.

وی با یادآوری اینکه جایگاه‌ها و مسوولیت‌های اداری گذرا و امانتی موقت هستند، تصریح کرد: استقرار دولت چهاردهم فرصتی مغتنم برای انسجام‌بخشی، توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری کشور است و اگر از این ظرفیت برای ارتقای کیفی خدمات به مردم استفاده نشود، مسوولیت تاریخی آن بر دوش مدیران خواهد ماند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور با قدردانی از اهتمام کارگزاران نظام و کارکنان خدوم دستگاههای اجرایی در استان البرز، افزود: استواری، صبوری و پایمردی مردم ایران در برهه‌های حساس، سرمایه اصلی نظام است و موازنه قدرت کشور در معادلات منطقه‌ای و جهانی مرهون همین همراهی و هویت ریشه‌دار تمدنی و دینی ملت است.

موسوی تاکید کرد: پاسداشت فداکاری‌های مردم و نیروهای جان‌برکف کشور، جز در سایه کار جهادی، رفتار متعهدانه و تکریم بی‌پیرایه ارباب‌رجوع در بدنه اداری تجلی نمی‌یابد.

برچسب ها: سازمان استخدامی ، ارباب رجوع
خبرهای مرتبط
چهار طرح عمرانی در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام به بهره برداری رسید
میزخدمت جهادی و عملیاتی اداره برق طالقان
رفع مشکلات تعاونی های مسکن البرز
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۲۵ درصد اقدامات مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز کشور در البرز انجام شد
ایجاد اشتغال برای بیش از چهار هزار نفر در البرز
حفظ اراضی کشاورزی بدون مدیریت آب و خاک کافی نیست
اطلاعیه فرمانداری نظرآباد درباره مشاهده هواپیما در آسمان شهرستان
بی‌تفاوتی اداری در برابر ارباب‌رجوع پذیرفتنی نیست
آخرین اخبار
بی‌تفاوتی اداری در برابر ارباب‌رجوع پذیرفتنی نیست
اطلاعیه فرمانداری نظرآباد درباره مشاهده هواپیما در آسمان شهرستان
ایجاد اشتغال برای بیش از چهار هزار نفر در البرز
حفظ اراضی کشاورزی بدون مدیریت آب و خاک کافی نیست
۲۵ درصد اقدامات مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز کشور در البرز انجام شد
شریان حیاتی برای تأمین آب ۳ میلیون نفر در تهران و کرج
از سنگر سلامت تا سفره احسان؛ حمایت پرستاران البرزی از ۳۸۵ فرزند یتیم و محسنین
برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی استان البرز به میزبانی شهرستان فردیس
از رشد ۷۰۰ درصدی درآمدهای اختصاصی تا بازپس‌گیری ۶.۵ همت املاک ورزشی؛ روایت ۲۲ ماه تلاش جهادی در ورزش البرز