باشگاه خبرنگاران جوان - سید فاضل موسوی روز یکشنبه در آیین بیست‌وهفتمین جشنواره شهید رجایی استان البرز که روی عرشه پل B۱ (بزرگراه شمالی کرج) برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت کلان کشور نسبت به دغدغه‌ها، معیشت و مسائل صنفی کارکنان دولت آگاهی و دغدغه کامل دارد و تلاش‌ها برای ترمیم و بهبود این شرایط ادامه دارد اما پرداختن به این مطالبات نباید دستگاههای اجرایی را از رسالت بنیادین خود یعنی گره‌گشایی از کار مردم غافل کند.

وی با یادآوری اینکه جایگاه‌ها و مسوولیت‌های اداری گذرا و امانتی موقت هستند، تصریح کرد: استقرار دولت چهاردهم فرصتی مغتنم برای انسجام‌بخشی، توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری کشور است و اگر از این ظرفیت برای ارتقای کیفی خدمات به مردم استفاده نشود، مسوولیت تاریخی آن بر دوش مدیران خواهد ماند.

معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های سازمان اداری و استخدامی کشور با قدردانی از اهتمام کارگزاران نظام و کارکنان خدوم دستگاههای اجرایی در استان البرز، افزود: استواری، صبوری و پایمردی مردم ایران در برهه‌های حساس، سرمایه اصلی نظام است و موازنه قدرت کشور در معادلات منطقه‌ای و جهانی مرهون همین همراهی و هویت ریشه‌دار تمدنی و دینی ملت است.

موسوی تاکید کرد: پاسداشت فداکاری‌های مردم و نیروهای جان‌برکف کشور، جز در سایه کار جهادی، رفتار متعهدانه و تکریم بی‌پیرایه ارباب‌رجوع در بدنه اداری تجلی نمی‌یابد.