سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران قصد دارد از تمامی بازیکن به جز هافبک جوان خود در بازی با گل گهر استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال، قصد دارد با حفظ ترکیب برنده تیمش در دیدار مقابل الغرافه قطر، آبی‌پوشان را به مصاف گل‌گهر سیرجان بفرستد.

استقلال در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، روز دوشنبه ۲۷ مهر به مصاف گل‌گهر سیرجان می‌رود و بختیاری‌زاده قصد ندارد تغییرات گسترده‌ای در ترکیب تیمش ایجاد کند. بر این اساس، تمامی نفرات استقلال به‌جز امیرمحمد رزاقی‌نیا در این دیدار به میدان خواهند رفت.

رزاقی‌نیا به دلیل مصدومیت قادر به همراهی استقلال در این مسابقه نیست و روزبه چشمی جایگزین او در ترکیب آبی‌پوشان خواهد شد. سایر بازیکنان استقلال نیز با هدف تداوم روند موفقیت‌آمیز تیم در دیدار‌های اخیر، برابر شاگردان مهدی رحمتی به میدان می‌روند.