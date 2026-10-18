دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی از تشکیل پرونده برای عاملان قطع درخت چنار ۸۰۰ ساله روستای زگلیک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فاضلی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی قطع درخت چنار تاریخی روستای زگلیک با هدف فروش و تامین هزینه احداث سرویس بهداشتی در روستای زگلیک، پرونده قضایی در شعبه دوم بازپرسی اهر تشکیل و در حال رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر افزود: دستگاه لودری که اقدام به قطع درخت کرده توقیف و در پارکینگ است و بخشی از تنه قطع شده درخت چنار زگلیک توسط نیروی انتظامی با همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی ضبط شده است. تحقیقات اولیه حاکی است درخت تاریخی و ثبت ملی چنار روستای زگلیک شهرستان اهر بعد از ۸۰۰ سال عمر با هماهنگی بخشداری فندقلو شهرستان اهر با هدف فروش و تامین هزینه احداث سرویس بهداشتی در روستای زگلیک، قطع شده است.

برچسب ها: میراث فرهنگی ، ثبت ملی
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