باشگاه خبرنگاران جوان -سیدمناف هاشمی، معاون توسعه منابع و مدیریت وزارت ورزش و جوانان امروز (یکشنبه ۲۶ مهر ماه) در سالن ابتهاج سازمان منطقه آزاد انزلی با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا از جمله رهبر شهید، سرداران شهید، ورزشکاران شهید، جوانان، کودکان و دانش‌آموزان گفت: در ۲ سال گذشته، کشور به هیچ عنوان شرایط آرامی نداشت و به شکل مستقیم و غیرمستقیم درگیر جنگ و در سخت‌ترین شرایط بودیم.

ارتقای جایگاه ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا

او به نتایج کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن که هفته گذشته به پایان رسید، اشاره کرد و افزود: توانستیم در این دوره جایگاه کشورمان را یک پله ارتقا دهیم و با کسب ۵۲ مدال، شامل ۱۹ مدال طلا، حدود ۲۰ مدال نقره و ۱۵ مدال برنز، در جایگاه ششم آسیا قرار بگیریم.

معاون وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: این موفقیت در شرایطی به دست آمد که رقبای ما از بهترین امکانات و شرایط تمرینی برخوردار بودند، اما کشور ما شرایط دشواری را پشت سر گذاشت. بسیاری از اردو‌ها و مسابقات ورزشی نیز در این شرایط با محدودیت‌هایی مواجه بودند.

هاشمی همچنین با تأکید بر توانمندی جوانان ایرانی یادآور شد: این موفقیت‌ها نشان می‌دهد جوان ایرانی اگر اراده کند، می‌تواند کار‌های بزرگی انجام دهد.

کمبود زیرساخت‌های ورزشی در گیلان

او در ادامه فرا رسیدن روز و هفته تربیت بدنی و ورزش را به جامعه ورزش و همکاران خود در سراسر کشور تبریک گفت و با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی گیلان اظهار داشت: انتظار داریم این استان در مسابقات و بازی‌های آسیایی و المپیک سهم بیشتری داشته باشد. با وجود ظرفیت‌های موجود، زیرساخت‌های ورزشی استان همچنان با کمبود‌هایی مواجه است که باید برای تکمیل آنها برنامه‌ریزی شود.

به گفته معاون وزیر ورزش، امسال اعتبارات ورزشی استان گیلان نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است و تلاش کردیم در شرایطی که میزان رشد اعتبارات در برخی استان‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده رشد اعتبارات گیلان به ۶۰ درصد برسد.

هاشمی تصریح کرد: بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای زیرساخت‌های ورزشی استان گیلان در نظر گرفته شده است که با مشارکت منابع استانی و بخش خصوصی می‌تواند به تکمیل پروژه‌ها و توسعه امکانات ورزشی کمک کند.

گلباران مزار شهدای رشت به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

صبح امروز همچنین آیین گلباران مزار مطهر شهدای رشت، همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان، مدیرکل ورزش و جوانان گیلان و جمعی از مسئولان، پیشکسوتان، ورزشکاران و اعضای جامعه ورزش و جوانان استان برگزار شد.

حاضران در این مراسم با حضور بر مزار شهدای والامقام و گلباران قبور مطهر آنان، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره فداکاری‌ها و ایثارگری‌های آنان را گرامی داشتند.

این آیین در راستای پاسداشت ارزش‌های والای شهدا و تجدیدمیثاق جامعه ورزش و جوانان با آرمان‌های شهیدان برگزار شد؛ آرمان‌هایی که همواره الهام‌بخش نسل جوان در مسیر اخلاق، مسئولیت‌پذیری، تلاش و خدمت به جامعه بوده است.