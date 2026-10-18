سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران به دو بازیکن این تیم قول داد که در بازی‌های پیش رو از آنها استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال، در گفتگو با تعدادی از بازیکنان نیمکت‌نشین این تیم از جمله مهران احمدی و مهدی قایدی، رضایت خود را از عملکرد آنها در تمرینات اعلام کرد و به آنها اطمینان داد که در دیدار‌های پیش رو فرصت حضور در میدان را به دست خواهند آورد.

بختیاری‌زاده که در هفته‌های اخیر تلاش کرده از ظرفیت بازیکنان مختلف تیمش استفاده کند، در این گفت‌و‌گو بر رضایت خود از شرایط تمرینی این نفرات تأکید کرده و به آنها گفته است که عملکردشان را زیر نظر دارد و در مسابقات آینده از توانایی‌های آنها استفاده خواهد کرد.

مهران احمدی و مهدی قایدی از جمله بازیکنانی هستند که می‌توانند در ادامه رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا به گزینه‌های در دسترس کادر فنی استقلال تبدیل شوند. سرمربی آبی‌پوشان نیز با تأکید بر رضایت از تمرینات این بازیکنان، به آنها اطمینان داده است که فرصت بازی در دیدار‌های آینده را خواهند داشت.

استقلال در ادامه فصل با توجه به فشردگی مسابقات داخلی و آسیایی، به استفاده از تمام ظرفیت فهرست خود نیاز دارد و افزایش فرصت بازی برای بازیکنان نیمکت‌نشین می‌تواند به کادر فنی در مدیریت شرایط تیم کمک کند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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