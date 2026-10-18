باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی انتصاب مهرداد اخلاقی را به سمت وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند، جناب آقای مهندس مهرداد اخلاقی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح

سلام علیکم

انتخاب شایسته جناب‌عالی از سوی ریاست محترم جمهوری و کسب رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تصدی مسئولیت خطیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. بی‌تردید، این اعتماد ارزشمند، حاصل سال‌ها مجاهدت، تجربه‌اندوزی و خدمت صادقانه در عرصه‌های مختلف دفاعی و برخورداری از شناخت عمیق و راهبردی از ظرفیت‌ها، نیاز‌ها و الزامات صنعت دفاعی کشور است.

امروز، دو جنگ تحمیلی اخیر و تحریم‌های چند جانبه نشان داد که اقتدار دفاعی کشور بیش از هر زمان دیگری به اتکای توان داخلی، نوآوری، خودباوری و بهره‌گیری از دانش و ظرفیت نخبگان وابسته است، انتظار می‌رود گام‌های پرشتاب و مؤثری در مسیر ارتقای آمادگی رزمی، افزایش بازدارندگی و تحکیم امنیت پایدار کشور برداشته شود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب مأموریت‌های خطیر خود، تقویت تعامل و هم‌افزایی با وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را ضرورتی راهبردی دانسته و آمادگی دارد با اتکا به ظرفیت‌های انسانی، عملیاتی، علمی و فناورانه خود، در مسیر ارتقای توان دفاعی، توسعه تجهیزات بومی و پاسخ‌گویی مؤثر به نیاز‌های نیرو‌های مسلح، همکاری‌های سازنده و مؤثری را دنبال کند.

اینجانب با گرامیداشت یاد و نام شهیدان والامقام، دکتر چمران، سرلشکر فکوری، سرلشکر نامجو، سپهبد شمخانی و سرلشکر نصیرزاده، وزیران شهید دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جناب‌عالی را در انجام این مسئولیت خطیر، در سایه رهنمود‌های فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند گذشته و همت بلند متخصصان و دانشمندان صنعت دفاعی کشور، در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران مسئلت دارم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی