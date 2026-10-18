فرمانده کل ارتش، انتصاب مهرداد اخلاقی به عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی انتصاب مهرداد اخلاقی را به سمت وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، تبریک گفت.
متن پیام بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند، جناب آقای مهندس مهرداد اخلاقی

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح

سلام علیکم

انتخاب شایسته جناب‌عالی از سوی ریاست محترم جمهوری و کسب رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای تصدی مسئولیت خطیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. بی‌تردید، این اعتماد ارزشمند، حاصل سال‌ها مجاهدت، تجربه‌اندوزی و خدمت صادقانه در عرصه‌های مختلف دفاعی و برخورداری از شناخت عمیق و راهبردی از ظرفیت‌ها، نیاز‌ها و الزامات صنعت دفاعی کشور است.

امروز، دو جنگ تحمیلی اخیر و تحریم‌های چند جانبه نشان داد که اقتدار دفاعی کشور بیش از هر زمان دیگری به اتکای توان داخلی، نوآوری، خودباوری و بهره‌گیری از دانش و ظرفیت نخبگان وابسته است، انتظار می‌رود گام‌های پرشتاب و مؤثری در مسیر ارتقای آمادگی رزمی، افزایش بازدارندگی و تحکیم امنیت پایدار کشور برداشته شود.

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب مأموریت‌های خطیر خود، تقویت تعامل و هم‌افزایی با وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح را ضرورتی راهبردی دانسته و آمادگی دارد با اتکا به ظرفیت‌های انسانی، عملیاتی، علمی و فناورانه خود، در مسیر ارتقای توان دفاعی، توسعه تجهیزات بومی و پاسخ‌گویی مؤثر به نیاز‌های نیرو‌های مسلح، همکاری‌های سازنده و مؤثری را دنبال کند.

اینجانب با گرامیداشت یاد و نام شهیدان والامقام، دکتر چمران، سرلشکر فکوری، سرلشکر نامجو، سپهبد شمخانی و سرلشکر نصیرزاده، وزیران شهید دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جناب‌عالی را در انجام این مسئولیت خطیر، در سایه رهنمود‌های فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، با بهره‌گیری از تجارب ارزشمند گذشته و همت بلند متخصصان و دانشمندان صنعت دفاعی کشور، در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران مسئلت دارم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر ستاد امیر حاتمی

برچسب ها: وزیر دفاع ، ارتش
خبرهای مرتبط
افزایش تعداد نفتکش‌های صدمه دیده در محدوده دریای عمان
مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد
فرمانده‌ای که تا آخرین لحظه کنار سربازانش ماند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۶ مهر
هزینه‌های میلیاردی که ترامپ در جنگ با ایران به باد داد
استفاده آمریکا از مادر بمب‌ها نمی‌تواند گلوگاه تنگه هرمز را باز کند
معادله بازدارندگی در منطقه به نفع ایران تغییر کرده است/ ایران به برخی میانجی‌گران منطقه‌ای بی‌اعتماد است
پزشکیان: دفاع ایران فقط موشک نیست؛ مردم و وحدت ملی قدرت دفاعی کشورند
دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق
مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد
عارف: سرمایه‌گذاری بر جوانان، مسیر فتح قله‌های جهانی است
گزارش دیوان محاسبات از توزیع مالیات بر ارزش افزوده در نیمه نخست ۱۴۰۵
قالیباف: وزرای پیشین دفاع پیش‌قراولان مسیر جهاد و شهادت بودند
آخرین اخبار
عراقچی: تنگه هرمز در صورت عمل آمریکا به شروط ایران باز می‌شود
دیدار وزرای امور خارجه ایران و عراق
مهرداد اخلاقی وزیر دفاع شد
اخلاقی: راه و برنامه شهدای دفاع را ادامه خواهم داد
موافقت کمیسیون صنایع مجلس با برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع
پزشکیان: دفاع ایران فقط موشک نیست؛ مردم و وحدت ملی قدرت دفاعی کشورند
قالیباف: وزرای پیشین دفاع پیش‌قراولان مسیر جهاد و شهادت بودند
عارف: سرمایه‌گذاری بر جوانان، مسیر فتح قله‌های جهانی است
گزارش دیوان محاسبات از توزیع مالیات بر ارزش افزوده در نیمه نخست ۱۴۰۵
معادله بازدارندگی در منطقه به نفع ایران تغییر کرده است/ ایران به برخی میانجی‌گران منطقه‌ای بی‌اعتماد است
دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق
هزینه‌های میلیاردی که ترامپ در جنگ با ایران به باد داد
استفاده آمریکا از مادر بمب‌ها نمی‌تواند گلوگاه تنگه هرمز را باز کند
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۲۶ مهر
سخنگوی سپاه: فقط یک تمدن وحشی واژه مقدس مادر را برای سنگین‌ترین بمب استفاده می‌کند
دیدار وزیر پیشنهادی وزارت دفاع با فرمانده کل سپاه
دیدار سردار رادان با مهرداد اخلاقی؛ بررسی راهکار‌های توسعه همکاری‌های دفاعی و انتظامی
بقائی: اختلال در فعالیت گذرگاه‌های مرزی ایران-پاکستان موقتی است
غریب آبادی: تماس‌ها با کشور‌های حاشیه خلیج فارس برقرار است
افزایش تعداد نفتکش‌های صدمه دیده در محدوده دریای عمان
پزشکیان: راهکار‌های ارتقای بهره‌وری باید از نظریه‌پردازی به اجرا برسند
دیدار وزیران امور خارجه ایران و لبنان
سرلشکر عبداللهی: تحقق اهداف دفاعی مستلزم مدیریت منسجم و برنامه‌ریزی دقیق است
عراقچی با دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی دیدار کرد
تاکید عراقچی بر تضمین‌های معتبر برای مذاکره/ ایران آماده گفت‌وگوست، اما زیربار تهدید نمی‌رود
پیام تبریک رهبر معظم انقلاب به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی
انفجار دومین سوپر نفتکش بعد از برخورد با مین دریایی
مظفری: آمریکا ناگزیر به پذیرش واقعیت قدرت هسته‌ای ایران خواهد شد
نامگذاری بزرگراهی در پایتخت به نام شهید سپهبد موسوی