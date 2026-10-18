جنبش حماس از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست برای ورود تجهیزات سنگین و اعزام تیم‌های امدادی تخصصی به غزه اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جنبش حماس روز یکشنبه خواستار مداخله فوری سازمان ملل و جامعه جهانی برای اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی به‌ منظور اجازه ورود ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات مورد نیاز برای بیرون آوردن پیکر هزاران نفر از زیر آوار در نوار غزه شد.

این درخواست پس از تشییع پیکر‌ها و بقایای پیکر ۷۵ نفر مطرح شد که از زیر آوار ساختمان‌های ویران‌شده در محله الدرج شهر غزه خارج شده بودند.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد این مراسم، ابعاد فاجعه انسانی ناشی از جنگ را نشان می‌دهد و حدود ۸ هزار پیکر همچنان زیر آوار خانه‌ها و ساختمان‌های تخریب‌شده در مناطق مختلف نوار غزه قرار دارند.

این جنبش کمبود شدید تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین را مانع اصلی تلاش نیرو‌های دفاع مدنی برای بیرون آوردن پیکر‌ها دانست؛ مسئله‌ای که رنج هزاران خانواده چشم‌انتظار یافتن و دفن محترمانه عزیزانشان را تشدید کرده است.

حماس همچنین از سازمان ملل، جامعه جهانی و میانجی‌ها خواست برای تسهیل ورود تجهیزات مورد نیاز و اعزام گروه‌های تخصصی امداد و نجات اقدام فوری انجام دهند. این جنبش خواستار فعال‌سازی سازوکار‌های بین‌المللی تحقیق و پاسخ‌گویی برای محاکمه مسئولان نقض قوانین و جلوگیری از مصونیت آنان از مجازات نیز شد.

بر اساس این گزارش، اسرائیل در ۱۸ مارس ۲۰۲۶، پس از حدود دو ماه توقف درگیری‌ها، حملات خود به نوار غزه را از سر گرفت. آتش‌بس پیش‌تر در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۶ برقرار شده بود، اما اختلافات درباره تمدید مرحله نخست توافق یا ورود به مرحله دوم، مانع ادامه آن شد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: حماس ، نوار غزه
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