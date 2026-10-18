مدیران باشگاه استقلال به زودی قرارداد دروازه بان خود را تمدید خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روژیار شعبانی خواه؛ سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال، با توجه به عملکرد خوب حبیب فرعباسی درون دروازه آبی‌پوشان، از مدیریت باشگاه درخواست کرده است قرارداد این دروازه‌بان تمدید شود.

فرعباسی در مدت حضور خود در استقلال توانسته با نمایش‌های قابل قبول، رضایت کادر فنی را جلب کند و همین موضوع باعث شده است بختیاری‌زاده خواستار ادامه همکاری باشگاه با این دروازه‌بان شود.

سرمربی استقلال معتقد است حفظ بازیکنان تأثیرگذار و تمدید قرارداد آنها می‌تواند به ثبات و تقویت ترکیب تیم در ادامه رقابت‌ها کمک کند. از همین رو او از مدیران باشگاه خواسته است شرایط لازم برای تمدید قرارداد فرعباسی را بررسی کنند تا این دروازه‌بان در فصل‌های آینده نیز بتواند استقلال را همراهی کند.

باید دید مدیریت باشگاه استقلال در ادامه و با توجه به شرایط قراردادی این بازیکن، چه تصمیمی درباره تمدید همکاری با فرعباسی اتخاذ خواهد کرد.