باشگاه خبرنگاران جوان - علی خانقایی معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در جریان بازدید از طرح های راه‌های فرعی و روستایی چهارمحال‌وبختیاری گفت: یکی از اهداف سازمان راهداری این است که هیچ طرحی به دلیل کمبود منابع اعتباری تعطیل نشود و تلاش می‌شود با تامین منابع مالی و قیر مورد نیاز، روند اجرای طرح‌ها ادامه یابد.

وی افزود: امید می‌رود تا پایان سال جاری نیز با تقویت منابع مالی و تامین قیر مورد نیاز، حمایت بیشتری از طرح های راه‌های روستایی و فرعی صورت گیرد.

خانقایی با اشاره به وضعیت طرح های راه‌سازی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر حدود ۲۰۰ کیلومتر پروژه در قالب قرارداد‌های جاری در سطح استان در دست اجراست که ارزش این قرارداد‌ها ۱۶ هزار میلیارد ریال است.

معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای عملکرد مجموعه راهداری استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۸۰ کیلومتر روکش آسفالت و احداث راه جدید در چهارمحال‌وبختیاری به بهره‌برداری رسیده که این اقدامات در بهبود دسترسی و افزایش رضایت‌مندی مردم موثر است.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: به دلیل جغرافیایی (توپوگرافی) و شرایط خاص منطقه، هزینه احداث راه‌های روستایی در این استان به‌مراتب بیشتر از مناطق با شرایط عادی است و اجرای مسیر‌های جدید به اعتبارات بیشتری نیاز دارد.

خانقایی با اشاره به وضعیت راه‌های روستایی کشور گفت: در مجموع حدود ۱۱۰ هزار کیلومتر راه آسفالته در کشور وجود دارد که ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از این راه‌های آسفالته مربوط به روستا‌های بالای ۲۰ خانوار چهارمحال و بختیاری است.

وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری مسوولان استانی، تامین منابع اعتباری و حمایت سازمان راهداری در زمینه تامین قیر و اعتبارات مورد نیاز، روند اجرای طرح های راه‌های روستایی و فرعی استان شتاب بیشتری بگیرد.

گفتنی است؛ چهارمحال و بختیاری سه هزار و ۷۷۲ کیلومتر راه ارتباطی دارد که از این میزان ۳۲۴کیلومتر بزرگراه، ۷۱۵کیلومتر راه اصلی، ۲۹۱ کیلومتر راه فرعی، و ۲هزار و ۳۸۸ کیلومتر راه روستایی و ۵۳ کیلومتر راه درون شهری است.

منبع: ایرنا