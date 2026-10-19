باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مدال‌آور المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک با اشاره به دغدغه‌های نخبگان علمی کشور، از کمبود زیرساخت‌ها و رصدخانه‌های مجهز انتقاد کرد و گفت: با وجود پتانسیل‌های بالای ایران، کمبود گنبدها و آسمان‌نماهای استاندارد مشکلی است که به‌ویژه در دوران پس از المپیاد، نخبگان را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.

المپیادهای علمی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای شناسایی استعدادهای درخشان در کشور مطرح بوده‌اند؛ رویدادهایی که نخبگان جوان آن، سفیران علمی ایران در معتبرترین رقابت‌های جهانی به شمار می‌روند. محمدحسین حسینی، دانش‌آموز دبیرستان علامه حلی ۱ تهران و دارنده مدال نقره کشوری، مدال طلای کشوری و طلای جهانی ۲۰۲۶ ویتنام در رشته نجوم و اخترفیزیک، از جمله این چهره‌های درخشان است که در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از مسیر پرفرازونشیب خود، انگیزه‌ها و دغدغه‌هایش سخن گفت.

از فیزیک یوتیوب تا کشف جهان نجوم

حسینی درباره نحوه ورود خود به دنیای المپیاد نجوم گفت: علاقه اصلی من از ابتدا به فیزیک بود؛ مطالبی را که بیشتر به واسطه جست‌وجو در یوتیوب و مطالعه شخصی دنبال می‌کردم، در من شوق یادگیری ایجاد کرده بود. به لطف اساتید و راهنمایی‌های مدرسه، انگیزه لازم برای شناخت بیشتر علایقم را پیدا کردم. وقتی با المپیاد نجوم آشنا شدم، آن را بسیار هماهنگ‌تر با سبک فکری خودم دیدم و ترجیح دادم مسیرم را در این شاخه ادامه دهم.

او در خصوص برنامه‌های تحصیلی آینده خود نیز افزود: رشته‌ای که به شدت به آن علاقه دارم و می‌خواهم در دانشگاه ادامه دهم، مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف است. یکی از محورهای مهم این گفت‌وگو، چالش‌های زیرساختی در حوزه نجوم آماتوری و حرفه‌ای در کشور بود. این مدال‌آور المپیاد با اشاره به کمبود امکانات آموزشی تصریح کرد: متأسفانه در ایران با وجود پتانسیل‌ها و استعدادهای فوق‌العاده‌ای که در بین نوجوانان وجود دارد، به آن شکل که باید به ایجاد گنبدها، آسمان‌نماها و رصدخانه‌های مجهز پرداخته نشده است. این امکانات به اندازه کافی برای استفاده بچه‌ها فراهم نیست؛ در حالی که در بسیاری از کشورها تعداد این مراکز بسیار بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه تلاش کرده تا با این کمبودها کنار بیاید؛ تصریح کرد: امیدوارم این کاستی‌ها روزی برطرف شود. کمبود امکانات شاید تا حدی در دوران المپیاد قابل جبران باشد، اما فکر می‌کنم این کمبودها و چالش‌ها برای دوران پس از المپیاد و مسیر آینده بسیار بیشتر و جدی‌تر خود را نشان می‌دهد.

او در پایان با اشاره به تکرار سوالات مکرر پیرامون موضوع چالش‌ها، موانع و مهاجرت نخبگان، بر لزوم توجه بیشتر تصمیم‌سازان به فراهم‌سازی بستر مناسب برای ماندگاری و اثرگذاری جوانان نخبة کشور در داخل مرزها تأکید کرد.